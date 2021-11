A Cuneo l'addio all'ex dipendente comunale Michele Marenchino

La comunità dei salesiani piange la scomparsa di Michele Marenchino, 96enne ex dipendente comunale a Cuneo, stimato e benvoluto da tutti.

Come successo a molte famiglie piemontesi, nacque in Argentina, per poi ritornare con la famiglia a sei anni a Cuneo. Dapprima fece il calzolaio in via Santa Maria nel centro storico, per poi essere assunto al comune di Cuneo.

“Era un papà buono – così lo ricorda il figlio Renato, ex dipendente comunale e poi caposquadra all’Acda, insieme alla nuora Gemma, dirigente della Flc Cgil scuola provinciale -. Amava stare insieme alle persone, le gare in moto, fare festa in amicizia, suonare, scherzare e sorridere in allegria con gli altri”.

Vedovo da 4 anni della moglie Vincenza Pellegrino, originaria di San Rocco Castagnaretta, lascia anche i nipoti Luca con Giulia, Simone e le adorate pronipoti Sofia e Matilde.

Nella chiesa di San Giovanni Bosco è stato celebrato questo pomeriggio il rosario. Il funerale domani, giovedì 11, alle 14.30.