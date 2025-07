Tragedia a Ceva, non ce l'ha fatta la donna ferita: morta un'anziana di 103 anni

AGGIORNAMENTO DELLE 18:

Non ce l’ha fatta una delle due donne coinvolte nel grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, nei pressi di Ceva, lungo la Strada Provinciale 353. La vittima è un’anziana di 103 anni, rimasta gravemente ferita nello schianto dell’auto contro un muro.

Subito dopo l’impatto, le sue condizioni erano apparse critiche: i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto insieme all’elisoccorso partito da Cuneo Levaldigi, avevano avviato manovre di rianimazione direttamente sulla carreggiata. Purtroppo, però, ogni tentativo si è rivelato vano e la donna è deceduta poco dopo.

L’altra occupante dell’auto, una donna più giovane, è stata soccorsa in codice giallo e trasferita in ospedale. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente, avvenuto in un tratto rettilineo. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

Quello di Ceva è il quarto grave episodio di una giornata drammatica per la viabilità cuneese: poco prima, a Sommariva del Bosco, una settantenne era stata investita da un camion, poi a Peveragno un’auto finita fuori strada aveva causato il ferimento di tre persone, tra cui una bambina in codice rosso, mentre uno scontro tra due auto a Cavallermaggiore un uomo e una donna sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano in codice giallo.

