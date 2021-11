Lutto a Saluzzo: è deceduto il dottor Carlo Berardo, stimato medico condotto

Cordoglio per la morte del dottor Carlo Berardo, medico di famiglia per oltre 40 anni a Saluzzo. E’ deceduto nell'ospedale cittadino all'età di 70 anni.

Medico apprezzatissimo per la competenza, la gentilezza e disponibilità, aveva iniziato la sua attività professionale nello studio di via Gualtieri e si era poi trasferito in corso IV novembre, dove ha lavorato fino a quando le condizioni di salute l’hanno permesso.

Lascia la moglie Teresa Viglietti, i figli Paolo con Aurora, la sorella Bruna con Aldo, Sergio con Isabella, i nipoti e tutta la famiglia.

Il rosario sarà recitato questa sera venerdì 12 novembre alle 18 in Duomo, il funerale domani, sabato 13 novembre alle 15,30 sempre in Cattedrale. Sarà sepolto nella tomba di famiglia a Cervignasco.