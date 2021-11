Cavallerleone, il maltempo abbatte pali della rete telefonica

A causa del maltempo quattro pali della rete Telecom sono caduti verso le 13 di oggi in via Comba a Cavallerleone. La forza del vento spirato sulla zona ha piegato i pali, causandone la caduta dopo che il loro basamento nel terreno era stato probabilmente minato dalla copiosa pioggia caduta in paese per tutta la giornata. Non si registrano danni a mezzi o a persone.



Il sindaco Giovanni Bongiovanni, accorso sul posto, ha subito chiamato i vigili del fuoco di Saluzzo, che sono intervenuti e hanno contattato la compagnia: “Telecom è stata avvisata e hanno assicurato che interverranno il più presto possibile”, conferma il sindaco che nel frattempo ha emesso un’ordinanza per chiudere temporaneamente la strada al traffico.