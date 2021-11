“Ho un’idea! Come faccio a tutelarla?“: gli studenti del Soleri Bertoni di Saluzzo incontrano la CCIAA di Cuneo

All’interessante incontro a distanza, che si è svolto lo scorso 28 ottobre, hanno partecipato quattro docenti e oltre settanta allievi di quattro classi del Liceo Artistico - curvatura Design dei Metalli e dell'Oreficeria e Design del Legno e dell’arredo.

I cinque preziosi relatori della CCIAA hanno presentato i diversi servizi forniti dalla Camera di commercio di Cuneo – con un focus sulla normativa di marchi e brevetti, chiarendo ai ragazzi diversi aspetti.

L’esigenza era sentita da tempo, infatti il Liceo, molto attivo, partecipa spesso a concorsi indetti da vari Enti e società che hanno come oggetto la realizzazione di un “logo” per un evento, una manifestazione o per associazioni o aziende private. In vista del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro i ragazzi si chiedono: “quando realizzo un disegno o un modello innovativi, come faccio poi a tutelarli ?”

L’incontro è stato realizzato grazie alla disponibilità della Dott.ssa Fiorella Manfredi di CCIAA, alla Prof.ssa Daniela Zinola del Liceo, e alla Dott.ssa Laura Moglia di ANPAL Servizi che supporta i Licei per la qualificazione dei percorsi di Ex Alternanza Scuola Lavoro- PCTO.

La Dott.ssa Cometto Galfrè di CCIAA, sintetizzando le principali tipologie societarie ed evidenziando i cambiamenti nel mondo nel diritto fallimentare, ha sottolineato: “una delle principali sfide del futuro riguarda la digitalizzazione delle informazioni e per questo la CCIAA gestisce il Registro Imprese totalmente informatizzato”.

A seguire il Dott. Galli di CCIAA ha presentato ai ragazzi le attività offerte loro sul tema dell’orientamento e del mercato del lavoro con un focus sulla banca dati Excelsior, realizzata in collaborazione con ANPAL, e che indica tra le altre informazioni, quali siano le professioni più ricercate dalle aziende, in quali settori, quali siano le previsioni a medio termine delle tendenze occupazionali, ecc. (www.excelsior.unioncamere.net).

Ricordando l’importanza del Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro, del concorso a premi “Storie di Alternanza” che permette ai ragazzi di narrare in un video ciò che hanno realizzato nei PCTO, Galli ha suggerito agli studenti: “valorizzate i percorsi PCTO - ex Alternanza - come importante strumento di orientamento. La capacità di saper approcciare il mondo del lavoro, del lavorare in squadra, ma talvolta anche in autonomia, del gestire le situazioni, sono importanti “soft skills” sempre più richieste dalle aziende”.

A seguire, l’intervento del Dott. Aime ha presentato alcuni dati sull’export e sui servizi forniti alle imprese da CCIAA Cuneo sul tema dell’internazionalizzazione:”Più si innova e più si internazionalizza, più si internazionalizza e più si cresce. Cuneo è la 16^ provincia esportatrice d’Italia a fronte di una popolazione di soli 600.000 abitanti. Cuneo è la prima provincia in Italia per export annuale nell’agroalimentare e vinicolo, quindi siate orgogliosi di essere cuneesi. Con coraggio e autostima si raggiungono risultati importanti”.

Esportare è diventata quasi una necessità a fronte di consumi interni che calano: CCIAA è attiva in questo ambito, accompagnando le aziende, anche le microimprese e le piccole imprese, supportandole con attività di formazione (corsi in materia doganale, nuove forme di vendita, ecc. ) e negli aspetti logistici e organizzativi necessari per partecipare a fiere estere, oltre che con organizzazione di incontri “business to business”.Ciò significa che CCIAA Cuneo mette in relazione ditte cuneesi con compratori stranieri:non basta esportare, perché per internazionalizzare è fondamentale mantenere i clienti all’estero”. La Dott.ssa Roccia di CCIAA ha poi ampiamente illustrato le attività camerali nell’ambito dei marchi e dei brevetti.

Grazie alle slides e alla navigazione simultanea del sito di CCIAA ha reso il focus sulla normativa e sulle sue non semplici definizioni, rendendole più familiari agli studenti. Roccia ha ricordato agli studenti: “Stiamo attenti a non divulgare informazioni prima della registrazione di un brevetto. Inoltre, non tutto è registrabile, l’idea è tutelabile solo se c’è un aspetto concreto realizzabile”. Sul sito di CCIAA è anche possibile effettuare ricerche di anteriorità, per capire se un certo marchio o brevetto siano già stati registrati.

Gli esperti di CCIAA sono a disposizione con un servizio gratuito online su appuntamento per chiarire dubbi e fornire informazioni utili circa le modalità di tutela e registrazione di marchi e brevetti.

Sicuramente questo incontro, oltre ad affrontare argomenti validi per i percorsi di Educazione civica pertinenti all’ambito di studio, ha chiarito molti dubbi ed è stato di forte stimolo per approfondire tematiche utili ad avvicinare i giovani studenti al mondo del lavoro.