La famiglia "Cagna" di Garessio premiata per la pasticceria: una passione che dura da più di ottant'anni

Un premio per la Fedeltà al lavoro e al contributo dato al progresso economico, ma soprattutto un riconoscimento per la grande passione che molte persone dedicano alle loro attività, fiore all'occhiello della Granda.

Punto di riferimento non solo per gli abitanti del paese, ma anche per chi percorre la Val Tanaro dai monti al mare, la pasticceria di via Vittorio Emanuele II ha dovuto affrontare ben tre alluvioni, l'ultima nel 2020, con ingenti danni non solo ai locali ma anche ai macchinari.

Nonostante le difficoltà ha saputo rialzarsi e ripartire per continuare a regalare dolcezza a tutti gli affezionati clienti.