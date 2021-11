Incidente all'uscita dell'auostrada a Cuneo, in area Miac, proprio all'altezza della rotonda dove c'è la piazzola di atterraggio dell'elicottero.

Un mezzo pesante si è intraversato e avrebbe rotto il serbatoio. Non ci sono feriti, ma sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del camion e della strada, che con tutta probabilità verrà chiusa per consentire di svolgere le operazioni necessarie.