Assalto al deposito di cannabis light: sei persone agli arresti, recuperati 120 kg di merce e 8 kg di marijuana illegale

Nella notte del 31 ottobre 2025, nella frazione Santa Croce del comune di Vignolo, un deposito dove era stoccato un ingente quantitativo di cannabis light autorizzata (già sottoposta a numerosi controlli da parte degli organi preposti e il cui valore veniva stimato in circa 60.000 euro), la cui custodia era affidata a un uomo di origine egiziana con funzioni di guardiano, veniva assaltato da più persone travisate che, armate di due pistole, un fucile, un coltello e una mazza da baseball, avevano malmenato e immobilizzato quest’ultimo, legandolo per le mani e per i piedi e chiudendogli la bocca con del nastro adesivo, impossessandosi poi di bidoni e di alcuni sacchi contenenti le infiorescenze essiccate.

Ancora legato e solamente diverse ore dopo, il custode è riuscito a raggiungere una privata abitazione nelle vicinanze del deposito e a chiedere aiuto.

Sul posto sono poi intervenuti i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Cuneo che hanno iniziato le indagini, coordinate nell’immediatezza dalla Procura della Repubblica del capoluogo.

L’attività investigativa ha consentito ai militari di identificare sei cittadini di origine albanese quali presunti autori della rapina pluriaggravata e alla Procura della Repubblica, che ha concordato appieno con le risultanze d’indagine, di richiedere al Tribunale del capoluogo l’emissione di misure cautelari custodiali nei loro confronti, tutte concesse ed eseguite tra il 2 dicembre 2025 e il 20 febbraio 2026, con il recupero e il sequestro di quasi tutta la refurtiva, per un totale di 120 kg circa di marijuana light, poi riconsegnata alla parte offesa, e con l’arresto in flagranza del custode del bottino del reato e il deferimento, in stato di libertà, di due soggetti per favoreggiamento.

Durante l’esecuzione delle misure cautelari emesse dal Tribunale di Cuneo e delle perquisizioni eseguite, sono state, inoltre, rinvenute alcune delle armi utilizzate per perpetrare la rapina, in particolare due riproduzioni di armi da fuoco, un’arma bianca (della lunghezza complessiva di 48 cm circa) e la mazza da baseball, più circa 8 kg di marijuana illegale, tutto posto in sequestro.

La posizione di tutti gli indagati è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che ne valuterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.