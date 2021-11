Compral Latte in visita agli stabilimenti Inalpi

Si è svolta ieri, martedì 16 novembre, la visita del Direttivo di Compral Latte allo stabilimento Inalpi di Moretta.

Una visita che si è snodata attraverso tutti i punti cardine dell’azienda, sede dei cantieri che stanno dando vita al progetto che Inalpi S.p.A. ha pianificato per il prossimo futuro.



Un futuro che è già oggi, come si è potuto vedere attraversando l’area di costruzione della seconda torre di sprayatura che sarà attiva a partire dalla metà del 2022, così come avanzati sono i lavori della zona che sarà dedicata al lavaggio delle cisterne dotata di nuova tecnologia e più ampia per accogliere il maggior flusso di mezzi. Il Direttivo ha poi visitato il cantiere dedicato alla costruzione del cogeneratore e l’area sulla quale sta sorgendo la nuova struttura, di circa 2000 mq, del centro ricerche & sviluppo Inalpi, InLab Solution.

Un incontro che ha avuto un significato profondo di condivisione per un cammino che Inalpi e Compral stanno compiendo insieme nella costruzione di una filiera che non ha pari, le cui caratteristiche e la cui organizzazione rappresenta l’elemento di arrivo per gli attori del settore lattiero caseario nazionale. Una partnership resa ancora più unica dall’accordo con cui i conferitori Inalpi hanno scelto di essere partecipi alla nuova crescita del sistema, attraverso la sottoscrizione del prestito obbligazionario emesso dall’azienda di Moretta per realizzare la seconda torre di sprayatura e potenziare le linee di lavorazione.

Un evento che precorre i tempi, così come unica fu la nascita della filiera corta e certificata del latte oltre 10 anni fa, passaggi che questo sistema virtuoso traccia sempre con anticipo e con visione al domani, diventando esempio e modello per un intero settore. L’innata propensione all’innovazione e la capacità di buttare il cuore oltre l’ostacolo rendono il progetto della filiera corta e certificata, oggi come ieri, un progetto unico fatto di persone che hanno obiettivi e una visione lungimirante.

“La storia moderna ci ha insegnato, attraverso gli ultimi risvolti contemporanei, che i progetti basati su solidi legami, intenti e obiettivi comuni sono la strategia più virtuosa per affrontare con serenità e ambizione, le sfide che il futuro prossimo ci presenterà” – dichiara Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi S.p.A. – “La creazione di ciò che abbiamo fatto negli oltre 10 anni di collaborazione è qualcosa di cui oggi possiamo essere fieri: l’innovazione e la fiducia reciproca sono certamente la chiave di volta per il nostro comune domani, per noi, per i nostri figli e per il nostro territorio”.

“Il progetto della filiera che abbiamo condiviso sin dall’inizio, e per cui siamo nati, – aggiunge Bartolomeo Bovetti, direttore di Compral-Latte – è quello che ci ha permesso di creare “valore” e di ridistribuirlo a tutti gli attori della filiera; un valore che non è stato solo meramente economico, ma che ha significato un percorso di continua crescita per i nostri soci e per le loro aziende”.

“Il nostro comparto ha saputo cogliere questa opportunità – conclude Raffaele Tortalla, presidente di Compral Latte - ed esserne protagonista, dimostrando di essere in grado di rispondere con grande professionalità e capacità imprenditoriale. La nostra è una Filiera di nome e di fatto.”