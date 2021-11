GAL Tradizione delle Terre Occitane: assegnati oltre 2 milioni di euro per il Periodo di estensione del PSR 2014-2020

Nel mese di ottobre la Regione Piemonte ha assegnato ai 14 GAL piemontesi circa 32 milioni di euro relativi al Periodo di estensione 2021-2022 del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-2020. La quota a disposizione del GAL Tradizione delle Terre Occitane, destinabile ai Bandi per le imprese e per gli Enti pubblici, ammonta a 2.097.243 euro di contributo, che dovranno essere spesi e rendicontati entro il 2024.

Attraverso la concertazione con le imprese agricole, dell’artigianato e del turismo e commercio, che hanno risposto a un questionario on-line, mediante il confronto diretto con le loro associazioni e, in parallelo, con gli Enti pubblici è stata definita la destinazione delle nuove importanti risorse ai futuri Bandi di finanziamento, approvata dalla Regione pochi giorni fa.

Il primo Bando verrà pubblicato alla fine del mese di novembre e sarà finalizzato a sostenere la creazione di nuove imprese non agricole che intendano operare nel territorio delle Valli Occitane.

“Aiuti all'avviamento di attività' imprenditoriali per attività' non agricole nelle zone rurali” è la

Denominazione del Bando che prevede un “premio” di 20.000 euro a favore di iniziative imprenditoriali innovative nel campo del turismo sostenibile, del commercio e dell’artigianato tipico.

L’obbiettivo del GAL è quello di sostenere il percorso virtuoso del nuovo imprenditore, offrendogli una significativa occasione di crescita economica, per contribuire, più in generale, allo sviluppo complessivo dell’area rurale montana.

Il bando si rivolge a due categorie di destinatari:

- persone fisiche che vogliano avviare una nuova attività con sede operativa nell’area G.A.L. (disoccupati, inattivi, occupati, purché di età compresa tra i 18 e i 61 anni non compiuti);

- microimprese non agricole costituite al massimo nei 180 giorni precedenti alla data di invio della domanda al GAL.

L’accesso è riservato ai soggetti che già risiedono nell’area GAL o a quelli che si impegnano a risiedere in uno dei 64 Comuni delle Valli Occitane. In parallelo, si richiede che le attività e i nuovi servizi proposti siano continuativi nel corso dell’anno e concepiti per creare un beneficio diretto anche per la popolazione locale.

All’atto della presentazione della candidatura, le persone fisiche e i neo-imprenditori devono presentare obbligatoriamente un Business Plan, formulato grazie alla fondamentale assistenza degli sportelli MIP – Mettersi in proprio della Regione Piemonte, successivamente validato dalla Regione stessa.

Il Bando e la relativa modulistica saranno a breve disponibili sul sito internet del G.A.L. www.tradizioneterreoccitane.com, nella sezione “Bandi e avvisi 2014-2020”.

La presentazione ufficiale del Bando è prevista per lunedì 22 novembre 2021 alle ore 16,30 presso la sede del GAL, nel Filatoio di Caraglio, in Via Matteotti 40.

Interverranno i funzionari della Regione Piemonte del Percorso MIP e del Settore Montagna, oltre a tre imprese beneficiarie del precedente Bando 2018, quali testimoni del percorso imprenditoriale intrapreso e ormai consolidato.

L’incontro verrà videoregistrato e trasmesso in streaming su youtube. Per l’iscrizione in presenza o in streaming inviare una mail a comunicazione@tradizioneterreoccitane.com.

Si ricorda inoltre che sono a disposizione del pubblico, indipendentemente dalla zona di residenza degli interessati, cinque sportelli di animazione del GAL, distribuiti nelle Valli Occitane.