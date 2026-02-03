Ceva: gli auguri della sezione Ana ad Aurelio Passone per i suoi 80 anni

Una vita trascorsa sotto il segno del cappello alpino, tra impegno associativo e l'immancabile maestria ai fornelli. Sabato 30 gennaio, la sede del Tirasegno si è vestita a festa per celebrare gli 80 anni di Aurelio Passone, figura storica della sezione Ana di Ceva ed ex commerciante stimato e conosciuto di via Marenco. Classe 1946, Passone ha ripercorso idealmente la sua naja, iniziata il 10 gennaio 1966 tra Savigliano e il 1° Artiglieria da Montagna (Gruppo Aosta, 5ª Batteria) di Saluzzo.

Da oltre quarant’anni iscritto alla sezione cebana, Aurelio non è solo un socio, ma una colonna portante: attuale vicepresidente vicario della sezione Ana, è stato capogruppo di Ceva fino al 2024, per poter ricoprire l’incarico di presidente facente funzioni fino al 30 marzo 2025. Sabato scorso, ad organizzare la festa sono stati i vertici sezionali, guidati dal presidente Fabrizio Carena e dal vice Manuele Roà, insieme a consiglieri e capigruppo.