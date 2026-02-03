Santuario di Monserrato e Comune di Borgo San Dalmazzo: in vigore la nuova convenzione quinquennale

È operativa la nuova convenzione quinquennale tra il Comune di Borgo San Dalmazzo e l’associazione Santuario di Monserrato per la gestione e la valorizzazione del complesso religioso situato sulla collina omonima. L’accordo garantisce continuità nella cura del sito, riconoscendone il ruolo storico e identitario per la comunità borgarina.



La convenzione affida all’associazione la gestione ordinaria del Santuario, l’accoglienza dei visitatori in occasione di pellegrinaggi ed eventi religiosi, l’organizzazione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna di Monserrato e la promozione di iniziative culturali finalizzate alla valorizzazione del luogo. Il rinnovo dell’intesa, in vigore dal 1° gennaio 2026, conferma il contributo del volontariato locale come risorsa essenziale per la tutela del patrimonio comune.



«Il Santuario di Monserrato non è soltanto un edificio: è un luogo dell’anima che attraversa la storia della nostra comunità – afferma la sindaca, Roberta Robbione –. Rinnovare la collaborazione con l’associazione che da 18 anni se ne prende cura significa riconoscere il valore del loro impegno e continuare a investire nella tutela del nostro patrimonio condiviso. Insieme continuiamo a valorizzare un bene che appartiene a tutti i borgarini».



«A nome di tutti i volontari desidero ringraziare l’Amministrazione comunale per il dialogo costante e costruttivo che sostiene da tempo il nostro operato – sottolinea il presidente dell’associazione Santuario di Monserrato, Cristian Peirone –. La convenzione sottoscritta conferma il ruolo che svolgiamo e rinnova la nostra responsabilità nella cura di un bene che è della comunità. Invitiamo tutti a partecipare a questo progetto, aderendo all’associazione, proponendo collaborazioni con altre realtà del territorio e contribuendo con idee e disponibilità».