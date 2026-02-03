Controlli a campione sulle compostiere a Borgo San Dalmazzo: dal 5 febbraio le verifiche

CEC, il Consorzio Ecologico Cuneese, comunica che il gestore del servizio rifiuti, San Germano S.p.A., è incaricato di effettuare i controlli relativi alle compostiere domestiche e non domestiche, su almeno il 10% annuo degli utenti iscritti all’Albo Comunale dei Compostatori.



I controlli avranno inizio il 5 febbraio 2026 e saranno svolti da due operatori incaricati che, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00–19:00, si recheranno presso le utenze che hanno dichiarato agli uffici comunali di praticare il compostaggio domestico.



Gli operatori saranno muniti di cartellino identificativo, lettera di presentazione del CEC e ulteriore comunicazione informativa relativa alle modalità operative del controllo. L’accesso sarà limitato esclusivamente al giardino e/o all’orto dove è collocata la compostiera.



I controlli domiciliari a campione sono finalizzati a verificare il mantenimento dei requisiti necessari per l’accesso alla riduzione della parte variabile della Tassa Rifiuti (TARI), da parte degli iscritti all’Albo dei Compostatori.



Durante i sopralluoghi verranno verificati, oltre alla presenza della compostiera (posizionamento e capienza) e al suo corretto utilizzo, anche il rilevamento della temperatura, dell’acidità e del pH, il numero di persone servite dalla compostiera, le modalità di riutilizzo del compost ed eventuali anomalie riscontrate.



Eventuali esiti irregolari saranno trasmessi agli uffici competenti per le opportune valutazioni ai fini dell’applicazione della TARI