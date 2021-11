Oltre 40 milioni dal Ministero degli Interni per la sicurezza di edifici e strade della Granda

Ammontano a oltre 40 milioni di euro i contributi destinati al Cuneese disposti dal Governo per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici.

I fondi, che a livello nazionale valgono 1.696.722.093 euro, sono stati assegnati dal Ministero dell’Interno ai Comuni e si vanno quindi ad aggiungere al contributo di 1 miliardo e 850 mila euro assegnato il 23 febbraio 2021.

Con decreto del 8 novembre 2021 sono stati assegnati i contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021.

Con la promessa, come si legge nel comunicato del Ministero, che "con successivo provvedimento si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria, per assegnare le risorse residue per l’anno 2022, pari a 52.394.933,02 euro, nonché quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce e/ o revoche".

"Questi contributi – spiegano i parlamentari leghisti Giorgio Maria Bergesio e Flavio Gastaldi – rappresentano anche un’ulteriore opportunità per la ripresa economica. Siamo però consapevoli delle difficoltà, soprattutto nei piccoli Comuni, a gestire la mole di lavori e progetti arrivati negli ultimi mesi e per questo la Lega è impegnata a cercare di prorogare alcune scadenze sul termine lavori per consentire agli enti locali di concludere le opere senza il rischio di perdere gli importanti finanziamenti".

I 40.420.252,65 destinati al cuneese finanzieranno 95 interventi, tra tutela dal rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, dislocati in 67 Comuni.

"Queste risorse sono importanti ma non dimentichiamo mai - sottolineano Bergesio e Gastaldi - che la nostra terra è a credito verso lo Stato sia per quanto riguarda le infrastrutture viarie e ferroviarie che per l'assoluta virtuosità sia lavorativa che fiscale. Ora occorre semplificare le procedure e far sì che queste risorse vengano investite subito".

La ripartizione delle risorse

Bagnolo Piemonte: 1.390.000 euro

Mango: 574.784 euro

Barge: 915.000 euro

Martiniana Po: 100.000 euro

Barolo: 944.000 euro

Melle: 560.000 euro

Battifollo: 729.591 euro

Mombarcaro: 995.000 euro

Beinette: 800.000 euro

Mombasiglio: 90.000 euro

Bellino: 1.000.000 euro

Monasterolo di Savigliano: 414.506 euro

Bra: 600.000 euro

Mondovì: 800.000 euro

Briaglia: 99.800 euro

Moretta: 650.000 euro

Brondello: 150.000 euro

Morozzo: 560.000 euro

Busca: 2.500.000 euro

Murazzano: 500.000 euro

Canale: 740.000 euro

Murello: 602.000 euro

Cardè: 809.945 euro

Paesana: 950.000 euro

Castagnito: 200.000 euro

Pamparato: 130.000 euro

Castelletto Stura: 490.000 euro

Pietraporzio: 200.000 euro

Castellino Tanaro: 785.000 euro

Pocapaglia: 1.000.000 euro

Castelmagno: 990.000 euro

Priocca: 200.000 euro

Castino: 449.667 euro

Prunetto: 115.000 euro

Cavallermaggiore: 180.000 euro

Revello: 750.000 euro

Cervasca: 170.000 euro

Rocca Cigliè: 500.000 euro

Cervere: 998.821 euro

Rocca de' baldi: 284.400 euro

Ceva: 1.000.000 euro

Roccabruna: 762.043 euro

Chiusa di Pesio: 300.000 euro

Roccaforte Mondovì: 550.000 euro

Cissone: 835.000 euro

Roccasparvera: 650.000 euro

Clavesana: 510.000 euro

Roddino: 223.000 euro

Corneliano d'Alba: 400.000 euro

Saliceto: 675.000 euro

Entracque: 300.000 euro

San Michele Mondovì: 823.500 euro

Envie: 100.000 euro

Sanfrè: 600.000 euro

Farigliano: 300.000 euro

Sant'Albano Stura: 950.000 euro

Gaiola: 100.000 euro

Torre Bormida: 475.000 euro

Garessio: 350.000 euro

Valgrana: 310.000 euro

Genola: 50.000 euro

Villanova Mondovì: 1.541.195 euro

Govone: 920.000 euro

Villanova Solaro: 330.000 euro

Igliano: 998.000 euro

Vinadio: 900.000 euro

Macra: 550.000 euro