La Provinciale 97 'Delle Salse' cambia nome e assume quello cuneese: si chiamerà 154

Si tratta di una strada panoramica, molto frequentata da escursionisti e biker, ma la doppia denominazione imperiese e cuneese, creava non pochi problemi ai mezzi di soccorso per individuare il punto dove si trovavano feriti o persone in difficoltà. Grazie all’accordo raggiunto tra gli uffici delle Provincie di Imperia e di Cuneo, il tratto assume il nome univoco di ‘Provinciale 154’, nome cuneese del tratto.

Come e perché si è arrivati a questo accordo lo spiega il dirigente del settore Lavori pubblici della Provincia di Imperia Michele Russo: “È la nostra provinciale che parte da Monesi va verso Ponti di Nava e continua intercalandosi con la strada provinciale 154 di Cuneo. La strada provinciale di Imperia, dopo 9 kilometri, nonostante in alcuni tratti si entra e si esca dalla provincia di Cuneo, termina definitivamente dal rio Giaiello, dal quale e parte la provinciale di Cuneo che termina poi a Ponti di Nava. Il problema, dopo averne parlato anche col mio collega della provincia di Cuneo, è che questa strada ha due punti iniziali e due punti finali che mettono in difficoltà gli operatori del soccorso, l’elicottero o un’ambulanza essendo anche una strada di montagna che, soprattutto nella buona stagione, si presta a percorsi mountain bike. Ma per Cuneo parte da Ponti di Nava e termina al Giaiello, per Imperia parte da Monesi e termina al rio Giaiello, ha quindi, due diversi punti di inizio e un punto finale al kilometro zero”.

“La proposta del mio settore -conclude Russo- che il consiglio provinciale ha approvato è stata quella di dare un unico punto di partenza e un unico punto di arrivo. Il punto di partenza, il kilometro 0 è a Ponti di Nava in provincia di Cuneo, il punto di arrivo è il kilometro 29 e 9, Monesi, comune di Triora, provincia di Imperia. Il nuovo numero, per rispetto all’estensione che, comunque, è molto più estesa in provincia di Cuneo, le si conferisce un solo numero, il 154 con un solo punto di partenza e uno di arrivo. Ciò favorisce, sperando che non accadrà mai, i soccorsi nel caso di feriti durante le escursioni di trekking o in bici, subito si segnala il punto dove l’incidente è avvenuto, oggi ci sono delle difficoltà”.

Il ‘vertice’ tra gli uffici delle due provincie confinanti si è tenuto nel comune di Briga Alta ed ha riguardato anche il ponte sul Rio Bavera a Monesi di Triora, consolidamento della struttura per oltre 1 milione, che collega, appunto, le due provincie.