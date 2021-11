Alba celebra la Giornata nazionale degli alberi con le scuole

La Città di Alba celebra la Giornata nazionale degli alberi con gli studenti delle scuole.

Lunedì 22 novembre 2021, alle ore 10, gli alunni della primaria Montessori di Alba riceveranno in dono una piantina di salix purpurea (salice rosso) accompagnata da una speciale etichetta sulla quale potranno scrivere il proprio nome. L’iniziativa è organizzata dal comando di stazione CC Forestale di Alba e da Asproflor in collaborazione con l’Associazione Albero Gemello e Uncem.

L’Assessore all’Istruzione del Comune di Alba Elisa Boschiazzo commenta: «Abbiamo scelto di celebrare la Giornata nazionale degli alberi con i giovani studenti delle scuole per coltivare in loro l’importanza del patrimonio arboreo ed il ruolo che la natura ha affidato a boschi e foreste. Colgo l’occasione per ringrazio la Forestale di Alba e le Associazioni cittadine che si impegnano nella tutela del nostro territorio e in attività di educazione ambientale.»

È possibile seguire l’iniziativa sulla piattaforma gotomeeting al link https://global.gotomeeting.com/join/249417197

Saranno coinvolti nel programma trasmesso in streaming anche i Comuni di Casale Monferrato, Alessandria ed il comune sardo di Sennariolo, colpito gravemente dagli incendi estivi ed al quale verranno donate cento piante di Arbutus unedo (corbezzolo) insieme ad un Idroritentore e a delle micorrizze per favorirne l’attecchimento e la pronta ripresa.

Martedì 23 novembre 2021 nel plesso scolastico del Mussotto, nell’ambito del progetto realizzato in collaborazione con l'Associazione Laudato Sì, gli alunni pianteranno una cinquanta di piccole piante con l’aiuto dei giardinieri del Comune di Alba.