Crissolo: dopo la neve, il profumo di apertura

Ora che in quota è caduta la prima e beneagurante neve, Crissolo è pronto ad aprire alla numerosa clientela le sue magiche piste da sci con vista mozzafiato sul Monviso ed i suoi impianti di risalita.

Dopo essere stata presente ieri, sabato 27 novembre, in piazza Galimberti a Cuneo, alla manifestazione di lancio della stagione sciistica cuneese organizzata dall’Atl e da “CuneoNeve”, la Monviso Ski è pronto al vernissage stagionale che, secondo tradizione, dovrebbe avvenire il giorno dell’Immacolata Concezione, mercoledì 8 dicembre. Da quel giorno in poi gli impianti rimarranno aperti i due weekend successivo (sabato 11 e 18, domenica 12 e 19), dal 24 dicembre al 9 gennaio 2022 (vacanze di Natale) e poi tutti i sabati, le domeniche ed i lunedì sino al 18 aprile (vacanze di Pasqua) con una sola eccezione: l’apertura di martedì 1 marzo, Martedì Grasso di carnevale.

Ufficiali anche le tariffe dei vari skipass, rese note dalla Monviso Ski.

Cominciamo con quelle che riguardano, beneauguratamente, gli “stagionali”.

Stagionale adulti 320.00 euro, stagionale ragazzi (nati dal 2004 al 2007 muniti di carta d’identità) 170.00 euro, stagionale bambini (nati dal 2008 al 2015 muniti di carta d’identità) 99 euro, stagionale baby (nati dal 2016) omaggio.

Poi, via via, tutte le altre ipotesi.

Giornaliero intero festivo e prefestivo 23.00 euro, giornaliero ridotto festivo e prefestivo 22.00 euro,

giornaliero “Over 60” festivo e prefestivo 22.00 euro, giornaliero ragazzi (nati dal 2004 al 2007 muniti di documento d'identità) festivo e prefestivo 20.00 euro, giornaliero bambini (nati dal 2008 al 2015 muniti di documento d'identità) festivo e prefestivo 15.00 euro, pomeridiano (dalle ore 12.00) 18.00 euro, giornaliero solo Tapis Roulant 10.00 euro, giornaliero “baby” (nati dal 2016, accompagnati da un adulto pagante, muniti di documento d'identità) omaggio, seggiovia andata/ritorno 12.00 euro, seggiovia corsa singola 6.00 euro, giornaliero feriale (escluso periodo dell’alta stagione: Natale, Carnevale e Pasqua) 20.00 euro e pomeridiano feriale 15.00 euro

Sono valide le convenzioni con glii Sci Club associati a “Cuneo Neve” e con la Pro Loco Crissolo e l’Acli Cuneo.

Parallelamente agli impianti saranno ponte ad accogliere gli sciatori (ma non certo solo quelli) i tre locali della famiglia Genre.

La “Baita della polenta” (peraltro aperta tutti i giorni dell’anno), capiente ristorante che ospita 150 posti a sedere. Il tradizionale menù propone la degustazione di antipasti a base di salumi, lardo con erbette di montagna, polenta accompagnata da carni al sivè, funghi porcini trifolati e formaggi locali ma anche rifugio di comfort con 7 camere matrimoniali con servizi privati, finemente arredate in stile montano con incantevole vista sulle vette. Posto Tappa GTA con 5 camere da 2 posti con letto a castello, bagno in comune, indicato per sportivi, alpinisti e per chi ama la vacanza dinamica.

Il rifugio “Aquila nera” situato all’arrivo della Seggiovia Monviso a 1800 metri. di quota, con splendida vista sulla catena del Monviso. Servizio self-service con il tipico menù “Montagnard a base di polenta taragna e carni assortite con assaggi di formaggi tipici.

Ed il “Bar Ghincia”, situato all’arrivo della sciovia Ghincia Pastour, il rifugio gode di una splendida vista mozzafiato sul Monviso, sulla pianura e sulle sorgenti del Po di Pian del Re, un panorama garantito a 360°.

Per info www.monvisoski.it, info@monvisoski.it, +390175 94907, +39 3298190815.