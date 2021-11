Ripetizioni online: è GoStudent la piattaforma preferita dagli italiani

Oggi gli italiani sembrano aver in qualche modo familiarizzato con la DAD e preferiscono rivolgersi al mondo del web per trovare aiuto compiti ed insegnanti in grado di dare ripetizioni private. Non si tratta solo dei genitori che si preoccupano per l’educazione dei propri figli ma anche dei ragazzi più grandi, che si trovano più a loro agio nel frequentare delle lezioni mediante il metodo dell’e-learning perché più pratico e meno dispendioso.

Le ripetizioni online hanno conosciuto negli ultimi 2 anni un vero e proprio boom in Italia: sono sempre di più coloro che preferiscono questa opzione alla didattica tradizionale in presenza, in parte anche per via dei pericoli legati al Covid ma non solo. È dunque del tutto comprensibile che le piattaforme online specializzate in e-learning e in ripetizioni a distanza siano cresciute in modo esponenziale nell’ultimo periodo e GoStudent è sicuramente il caso più emblematico in tal senso. È infatti questa la piattaforma online preferita dagli italiani: un punto di riferimento ormai per tutti coloro che hanno bisogno di ripetizioni e di lezioni personalizzate.

Come funziona GoStudent: la piattaforma numero 1 per lezioni private online

GoStudent è una piattaforma di e-learning approdata in Italia di recente ma subito diventata popolare, per via dell’ottimo servizio che è in grado di offrire e dei prezzi concorrenziali. Punto di riferimento per i genitori che vogliono far seguire delle ripetizioni online ai propri figli ma anche per i ragazzi che intendono prepararsi al meglio per gli esami all’università, GoStudent mette a disposizione tutor altamente qualificati in tutte le materie. Ma come funziona nel dettaglio?

In sostanza basta collegarsi alla piattaforma online e sottoscrivere una membership per avere un percorso di apprendimento del tutto personalizzato sulla base delle proprie necessità. I bambini ed i ragazzi che hanno bisogno di un aiuto compiti, ad esempio, possono caricare il proprio programma scolastico in modo da ottenere un supporto mirato e studiato ad hoc.

Strumenti di ultima generazione per lezioni online efficaci

Il punto di forza di GoStudent è che offre ai propri iscritti una piattaforma ricca di strumenti di ultima generazione, per una gestione delle lezioni online efficace e semplice. Lavagne digitali, condivisione dello schermo, possibilità di registrare le sessioni e molto altro: è grazie a questo che la didattica a distanza abbatte tutti i propri limiti e si rivela spesso ancora più efficace di quella tradizionale.

Aggiornamenti costanti su progressi e risultati

GoStudent è la piattaforma di ripetizioni online preferita dai genitori anche perché questi possono monitorare costantemente i progressi dei propri figli. Comprensione, velocità di apprendimento o di svolgimento dei compiti, motivazione sono tutti parametri che vengono comunicati dai tutor della piattaforma, in modo che i genitori possano avere dei feedback precisi sulle performance dei propri figli e sull’effettiva efficacia delle lezioni.

Prezzi competitivi

Infine, a rendere GoStudent così apprezzato sono anche i prezzi competitivi. Le tariffe sono esposte con la massima trasparenza ed è possibile scegliere dei pacchetti di lezioni per risparmiare ed avere un punto di riferimento costante durante l’anno scolastico.