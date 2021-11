Il cuneese Andrea Bovero alla guida della World Spa Organization

Alla guida della World Spa Organization arriva un cuneese. Classe 1978, sposato con due figli, è Andrea Bovero il Presidente della più importante organizzazione mondiale nel settore Spa-Beauty-Luxury.

La World Spa Organization - nata dopo oltre 70 anni di successi e dall’esperienza dei più importanti enti a livello internazionale - è una grande community che mette in contatto migliaia di professionisti in tutto il mondo, uniti dalla volontà di qualificare il settore attraverso i più elevati standard formativi e professionali.

Il meglio del Made in Italy incontra l'eccellenza del benessere internazionale e dà vita a un network di relazioni senza precedenti per favorire la condivisione dell'esperienza e del know-how tra i propri membri e offrire ai manager e agli operatori del settore gli strumenti più adeguati per crescere a livello personale, professionale e valorizzare le proprie competenze in linea con le più moderne richieste del mercato.

Le sedi internazionali, le migliaia di follower in tutto il mondo, gli ambasciatori e i rappresentanti distribuiti in oltre 50 Stati nei 5 continenti rendono la World Spa Organization un’associazione leader a livello mondiale nei settori della bellezza e del benessere.

“Con la World Spa Organization – ha detto Andrea Bovero - si realizza un grande sogno, un progetto di collaborazione internazionale che ha visto l’Italia impegnata in prima linea con tanti Stati, uniti da un unico obiettivo: cambiare la storia del wellness e rinascere più forti di prima da questo momento di crisi globale. Abbiamo dato vita a un’organizzazione internazionale fondata sulle persone, non sulle istituzioni, perché conosciamo bene l’importanza del valore umano. Abbiamo strutturato un network capillare, rappresentato in tutto il mondo, non solo negli Stati più forti, perché vogliamo condividere il futuro e le innovazioni con chiunque lo desideri, indipendentemente dal colore della pelle, dalla posizione politica, dall’orientamento religioso e dalle possibilità finanziarie. Abbiamo pensato a un sistema globale plasmato sui bisogni reali dei professionisti, in grado di favorire gli scambi internazionali, dar voce ai talenti di tutto il mondo e aiutarli a fare carriera e a raggiungere il successo che meritano.”



Chi è Andrea Bovero

Autore di libri di successo, è uno dei più apprezzati esperti e critici di Spa a livello internazionale. Le numerose recensioni pubblicate su riviste, blog e social network gli hanno valso il titolo di “Spa Spectator”. Le sue consulenze trasformano le strutture in “case history” di eccellenza, i suoi corsi trasformano i professionisti in imprenditori di successo. È Chairman della WORLD SPA ORGANIZATION, fondatore di LIFEXCELLENCE, LIFEXCELLENCE INTERNATIONAL e Direttore Scientifico della Spa Academy LIFEXCELLENCE International. È stato Presidente del Comitato Internazionale di Estetica e di Cosmetologia (CIDESCO) Sezione Italia e membro di CIDESCO International PR Committee. Dopo la laurea e il dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche si è specializzato nel settore Spa&Beauty, rivestendo ruoli di prestigio nelle principali organizzazioni. Ha insegnato in Università in Italia e all’estero e ha diretto le riviste specialistiche Beauty Line ed Estetica Moderna, pubblicando centinaia di articoli e interviste. La sua visione innovativa e i suoi interventi in congressi internazionali, trasmissioni televisive e rubriche radiofoniche lo hanno reso uno degli opinion leader più influenti nel mercato del wellness.