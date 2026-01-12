Cuneo torna set cinematografico: dal 19 gennaio le riprese del film "Jaffa"

Tra il 19 gennaio e il 4 febbraio Cuneo tornerà ad essere set cinematografico per le riprese del film di Marco Santi dal titolo provvisorio "Jaffa". La città sarà nuovamente protagonista sul grande schermo dopo aver ospitato le produzioni di "7 anniversari" di Sabrina Iannucci, "Gli amici del bar Margherita" di Pupi Avati, "Tu mi nascondi qualcosa" di Giuseppe Loconsole e "Codice Karim" di Federico Alotto.

Il progetto è prodotto da Andromeda Film con Piano B Produzioni e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Le riprese sono realizzate con la collaborazione della Città di Cuneo, coinvolta grazie alla Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte e al protocollo d'intesa siglato con la Fondazione.

Per consentire le operazioni di allestimento e disallestimento, lo svolgimento delle riprese in sicurezza e lo stazionamento dei veicoli della produzione, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità nelle aree interessate.

Nella giornata di lunedì 19 gennaio, dalle ore 7 alle 21, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Antonio Meucci, nel tratto tra corso Dante e via Silvio Pellico e in quello tra corso Giolitti e via Monte Zovetto. Il divieto interesserà anche via Silvio Pellico, nel tratto tra corso Dante e via Meucci, via Antonio Bassignano, tra corso Giolitti e il civico 40, e via Monte Zovetto, tra i civici 24 e 28.

Durante le riprese è inoltre prevista la sospensione temporanea della circolazione nelle strade coinvolte, per il tempo strettamente necessario alle esigenze della produzione. In ciascun punto interessato sarà vietato il transito di qualsiasi veicolo per la durata delle operazioni di ripresa.