La Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” di Torino in visita al Memoriale degli Alpini

Nel piovoso pomeriggio di lunedì 15 novembre una delegazione della Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” di Torino, accompagnata dal Signor Lino Marchisio, è venuta in ricognizione presso il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, in previsione dei festeggiamenti per il centenario della nascita di Fratel Luigi della Consolata.

Lo scopo era quello di prendere visione dei locali presso i quali l’11 settembre del prossimo anno verrà celebrato il centenario di “Andrea Bordino”, reduce di Russia nato nella nostra Provincia, a Castellinaldo, dichiarato Beato nel 2015, che partì proprio dalla Stazione Ferroviaria di Cuneo Gesso con una “tradotta” che lo condusse in Russia, insieme a migliaia di suoi commilitoni.