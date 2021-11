Villanova Mondovì comune cardio-protetto con il progetto "BattiKuore"

Villanova Mondovì tra i comuni cardio protetti della provincia di Cuneo con il progetto "Battikuore" dell’azienda “By New Action” di Roccavione.

L'iniziativa consiste nella fornitura a tempo indeterminato di defibrillatori semiautomatici di emergenza (DAE), per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

Ieri, domenica 21 novembre, in occasione dell'ottava edizione di "Bee- Fiera dei formaggi di montagna", è stato inaugurato il nuovo DAE, che sarà posizionato sotto il porticato di Cascina Ellena, in piazza Filippi, proprio sotto la biblioteca civica. Al taglio del nastro, oltre a Rosario Lo Forte di "Battikuore", l'amministrazione villanovese e i volontari del Soccorso Valli monregalesi, che insieme a numerosi sponsor hanno reso possibile la realizzazione del progetto.