La mostra sull'astrattismo aperta alle scuole: cominciano i più piccoli

I bambini della scuola paritaria dell’infanzia Don Becchis di Busca in visita alla mostra “Da Kandinsky ai contemporanei” in Casa Francotto

Inaugurata sabato scorso con grande successo nella galleria Casa Francotto, la mostra “Da Kandinsky ai contemporanei” voluta dalla Città e realizzata da Cinzia Tesio, apre ora alle scuole con l’organizzazione di laboratori didattici curati da Anna Lavagna.

In primi a sperimentarli sono stati questa mattina i bambini della scuola paritaria dell’infanzia Don Becchis di Busca. Tre sezioni della scuola sono state ricevute per l’occasione e anche dal sindaco, Marco Gallo, e dagli assessori Ezio Donadio, Beatrice Aimar e Lucia Rosso.



Dopo la visita, si prova a disegnare e a colorare.



“Non è mai troppo presto per educare al bello e ad insegnare a vedere” aveva detto la curatrice sabato scorso durante il vernissage e a Busca si è presa la palla a balzo.

“L’occasione – spiega al assessora all’Istruzione Rosso – è risultata subito gradita, anche perché con le restrizioni sanitare in corso non è facile avere occasioni in sicurezza come queste. Ora aspettiamo altre scolaresche, dall’infanzia alle superiori, anche da altre città”.



