Manta piange Claudio Scaramozzino, fioraio e donatore di sangue

A sei mesi di distanza dal fratello Carlo, Manta torna a piangere un altro membro della famiglia Scaramozzino, nota nel circondario per l’attività vivaistica floreale a conduzione famigliare all’interno dell’attività di via Valerano e con le bancarelle di fiori nei vari mercati provinciali.



Si è spento all’età di 54 anni dopo una lunga lotta conto la malattia Claudio Scaramozzino. Persona garbata e gentile, sempre con la battuta pronta e con il sorriso, solidale con le altre persone e pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno.



Lavorava fin da bambino insieme ai fratelli e alla madre nell’ambito floro-vivaistico e continuava tuttora a portare avanti l’attività di via Valerano dove i suoi genitori avevano avviato l’attività a metà degli anni ’60 coltivando fiori nelle serre di fianco alle Poste del paese.



Innamoratissimo della moglie Anna Maria Solavaggione che lo ha accudito e preso in cura fino all’ultimo. Con lei amava andare in Francia, terra da sempre amata da Claudio. Da anni nel direttivo dei donatori di sangue Avis della sezione di Saluzzo, “ha sempre partecipato all’associazione con impegno e senza fare rumore”, lo ricordano così gli amici dell’associazione dei donatori di sangue saluzzese.



Anni fa la scoperta della malattia che non gli ha mai tolto il sorriso. Si è spento nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 novembre, presso la propria abitazione.



Oltre alla moglie Anna Maria, Anna per gli amici, lascia la mamma Giovanna e i fratelli Pinuccio, Luciano, Renato, e Franco e le sorelle Isabella e Paola.



I funerali si terranno sabato 27 novembre alle ore 10 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli di Manta. Nella stessa parrocchia domani sera si terrà il rosario alle ore 20.