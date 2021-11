Al MIAC di Cuneo torna il mercatino dei piccoli animali

Appuntamento prima delle festività natalizie con il mercatino dei piccoli animali al Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo.



Come sempre, sarà possibile ammirare ed eventualmente acquistare un’ampia varietà di piccoli animali quali conigli, piccoli roditori, pesci d’acquario, canarini, pappagalli e uccellini ornamentali. Non mancheranno inoltre, le bancherelle di prodotti locali e delle eccellenze del territorio, mangimi, oggettistica.



Come lo scorso mese, causa aviaria non saranno ammesse anatre, oche e tutte le specie avicole provenienti da fuori Regione.



Si attende numerosa partecipazione da parte di famiglie, curiosi e appassionati. Ricordiamo che all’ingresso verrà controllato il green pass agli espositori e venditori.