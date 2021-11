In seguito a numerose segnalazioni di malfunzionamento sulla rete cellulare, il Comune di Beinette ha deciso di aprire un sondaggio per la popolazione.

I dati raccolti (zona del paese dove si verifica il problema, compagnia telefonica, etc) serviranno per comprendere l'entità del problema ed eventualmente per sollecitare una soluzione alle compagnie telefoniche.

Per aderire al sondaggio è sufficiente collegarsi al link cliccando qui o attraverso la pagina del Comune di Beinette.