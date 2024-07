Ferrero aumenta l'investimento nei gelati americani: altri 160 milioni di euro

Una notizia di grande rilevanza economica e progettuale arriva dagli Stati Uniti e tocca da vicino la Ferrero. Wells Enterprises, parte del gruppo della multinazionale albese, ha annunciato un significativo ampliamento del suo stabilimento di produzione di gelati a Dunkirk, a New York, con un investimento di 174 milioni di dollari (160 milioni di euro). Questa mossa raddoppierà la capacità produttiva dell'impianto e creerà oltre 200 nuovi posti di lavoro nella comunità locale.

L'espansione consentirà a Wells Enterprises di raddoppiare le dimensioni dello stabilimento, portandolo a oltre 32 mila mq. Inoltre, contribuirà a far crescere la capacità produttiva annuale da 3-4 milioni di casse di gelato a oltre 20 milioni di casse all'anno. I lavori inizieranno a ottobre e dovrebbero concludersi entro la fine del 2025​.

​Secondo il governatore dello Stato di New York, Kathy Hochul, il nuovo investimento sarà utilizzato anche per installare una linea di lavorazione degli ingredienti del cioccolato “prima nel suo genere”, creando 270 nuovi posti di lavoro. Lo Stato di New York ha dichiarato di aver investito circa 18 milioni di dollari nel progetto attraverso un programma di sovvenzioni e crediti d'imposta per le imprese.

La realizzazione di questa nuova fabbrica dimostra non solo la volontà di Wells Entreprises di crescere, ma anche il forte impegno di Ferrero per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione nel settore dolciario.

Il gruppo Ferrero aveva acquisito la Wells Enterprises nel dicembre 2022.