Incendio tetto a Verduno: notte di lavoro per i Vigili del fuoco

Si è concluse a notte inoltrata l’intervento dei Vigili del fuoco, chiamati ad intervenire a Verduno per un incendio di un tetto di un’abitazione.

L’allarme è scattato in serata, intorno alle 23.

La centrale operativa dei Vigili del fuoco, in corso De Gasperi, a Cuneo, ha disposto l’intervento sul posto delle squadre di Alba. È intervenuta anche l’autoscala, che ha permesso ai Vigili del fuoco di poter intervenire in maniera più efficace, estinguendo le fiamme.

Le squadre hanno prima domato le fiamme, per poi procedere alla messa in sicurezza del tetto interessato dal rogo. L’intervento si è concluso all’incirca alle 2, con il rientro in distaccamento delle squadre.