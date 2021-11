A Ceva un pomeriggio natalizio insieme ai volontari della Croce Bianca

Quest'anno Babbo Natale ha rotto la slitta, così ha inviato il suo Elfo alla Croce Bianca di Ceva per chiedere aiuto.

Sabato 4 dicembre, dalle 14.30 in via Marenco, i volontari della Croce Bianca attendono i bambini. dai sei anni in su, per trascorrere un pomeriggio di gioco, divulgazione e intrattenimento insieme: curiosi presidi di soccorso, gadget e altre sorprese ancora.

Saranno diverse le postazioni previste sotto i portici, i giocatori potranno provarle tutte e solo quando le avranno completate potranno accedere ad una sorpresa finale.