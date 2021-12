L’arte del caffè in Italia: corsi professionali per baristi al Caffè Aiello Lab

La torrefazione Caffè Aiello di Rende, nella provincia di Cosenza, ha avviato una serie di corsi per baristirivolti a professionisti e appassionati provenienti da tutta Italia, nel proprio Aiello Lab di ultima generazione.



Il Lab è un luogo che consente di far incontrare professionisti di settore dalla lunga esperienza con coloro che vogliono apprendere quella che in Italia è considerata un’arte. Per apprendere la cultura, i segreti e la tradizione della lavorazione del caffè.

I corsi consentono di conseguire la certificazione Specialty Coffee Association (SCA) e la certificazione del Latte Art Grading Certificate. Entrambe riconosciute a livello internazionale.

I quattro percorsi formativi per baristi proposti all’Aiello Lab

Quattro sono i percorsi formativi a disposizione dei partecipanti ai corsi dell’Aiello Lab:

1. Corso per baristi: Introduction to Coffee

Esplorando e studiando la materia prima si sviluppano le capacità sensoriali per riconoscerla, saperla selezionare e rispettarla. Si apprendono le tecniche di base per l'estrazione del caffè.

2. Corso per baristi: Barista skills

L'aspetto sensoriale viene studiato ad un livello più approfondito, passando dalla teoria alla pratica mediante le diverse sessioni di assaggio e confronto con gli esperti.

Si apprendono le competenze sulla preparazione del caffè e di tutte le bevande da bar a base di latte.

3. Corso per baristi: Brewing

Si approfondiscono nei minimi dettagli le tecniche di estrazione permettendo ai corsisti di ampliare l'offerta commerciale nei propri bar e locali. Permettendo loro di includere anche metodi come il caffè filtro, che è sempre più diffuso in Italia.

4. Corso per baristi: Latte art

Il corso più avanzato si compone di cinque livelli di difficoltà ed è rivolto ai professionisti ed agli aspiranti professionisti della latte art. A fine corso si sapranno padroneggiare le tecniche ed i metodi di lavorazione di tutti i tipi di latte da bar.

Chi partecipa ai corsi ha lì opportunità di fare un’esperienza indimenticabile, preservando la tradizione italiana del caffè ed al contempo fornendo quella base formativa capace di agevolare l’inserimento nel circuito lavorativo oppure consentendo di ampliare le proprie competenze pregresse.

L’obiettivo della torrefazione è quello di orientare gli apprendisti baristi verso la consapevolezza di una professione che necessita di capacità e competenze molto specifiche affinché sia svolta in modo eccellente, così come la nostra cultura italiana storicamente pretende dai nostri addetti. Nell’Aiello Lab è presente anche una sensoryroom per il cupping.

Possono dunque partecipare sia baristi apprendisti e principianti che impareranno la professione dalle fondamenta, sia baristi con esperienza che potranno approfondire specifici argomenti monotematici incrementando le proprie competenze.