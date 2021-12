Droni per controllare edifici storici e chiese a Bra

Nella mattinata di sabato 4 dicembre alcuni droni sorvoleranno Bra. Si tratta della dotazione del Corpo Militare ACISMOM (Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta) di Roma, che in tale giornata effettuerà, in collaborazione con il Comune, un’operazione di monitoraggio aereo di tetti e coperture, finalizzato in particolare alla salvaguardia e al controllo di edifici storici e chiese. L’operazione si svolgerà nella parte alta della città e in area Madonna Fiori.