Ceva in lutto per la scomparsa di Teresio Uberti, storico volontario della Croce Bianca

Ceva in lutto per la scomparsa di Teresio Uberti, "Zizi", storico volontario della Croce Bianca.

Ex ferroviere in pensione, lo ricordano in molti anche per aver indossato per anni la maglia di portiere dell'Ama Brenta Ceva, si è spento all'età di 75 anni. Lascia la moglie Maria Sclavo e i figli Erika e Luca.

"Uno dei più anziani volontari dell'associazione" - spiega, a nome di tutta l'associazione, Filippo Dapino, presidente della Croce Bianca di Ceva - "instancabile, sempre pronto ad aiutare il prossimo e a svolgere il proprio lavoro con passione e deduzione non comune. È stato oltre che un amico, un ottimo collaboratore".

I funerali saranno celebrati domani, venerdì 3 dicembre, alle 15 nel Duomo di Ceva.