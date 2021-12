Offerte di lavoro e previsioni occupazionali: incontro organizzato dal Comune di Mondovì per i giovani

Mercoledì 15 dicembre alle 14.30 nuovo appuntamento aperto a giovani e ragazzi presso la Sala Conferenze del Comune di Mondovì con il Centro per l’Impiego.

In questo incontro i giovani potranno conoscere le offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Mondovì e la piattaforma Iolavoro, importante sito di incrocio domanda e offerta di lavoro di Agenzia Piemonte Lavoro, dove tutti i centri della regione e le aziende che si rivolgono ad essi per la ricerca e selezione del personale, pubblicano le vacancies.

Verranno anche presentate le previsioni occupazionali fino a gennaio 2022 nel contesto locale provinciale.

Il servizio Monitoraggio, Studi e Ricerche di Agenzia Piemonte Lavoro, in raccordo con gli operatori dei Centri Impiego esperti in analisi del mercato del lavoro, contestualizza i mercati del lavoro regionali e locali e indaga i fenomeni trasformativi nell’ambito degli scenari occupazionali con un approccio di stampo previsionale, utilizzando banche dati disponibili come Excelsior Unioncamere, Silp e rilevazioni Istat.

La conoscenza degli scenari previsionali dell’occupazione locale si aggiunge agli strumenti utili per un’efficace ricerca attiva del lavoro.

I dettagli dell’incontro verranno comunicati sul sito e sulle pagine Facebook del Comune di Mondovì e di Agenzia Piemonte Lavoro.

Per partecipare è necessario inviare una mail di prenotazione all’indirizzo informagiovani@comune.mondovi.cn entro martedì 14 dicembre (necessario il Greepass).