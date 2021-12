Concerto di Natale del Banco Azzoaglio con l’ensemble “Coro’naria” al Teatro Marenco di Ceva

Venerdì 17 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Marenco di Ceva (piazzetta Cardinale Francesco Adriano, 1) va in scena il Concerto di Natale del Banco Azzoaglio di Ceva. La musica e le note dell’ensemble vocale “Coro’naria” risuoneranno nella platea e tra i palchi della galleria dello splendido gioiello ottocentesco Intitolato al drammaturgo cebano Carlo Marenco, creando la magia unica della festa più bella e attesa dell’anno. Seguirà, per chi lo vorrà, un momento conviviale con il tradizionale panettone e una bevanda calda. L’ingresso è libero. I posti sono limitati e vanno prenotati entro venerdì 10 dicembre telefonando al numero 0174/724215 o scrivendo una e-mail all’indirizzo comunicazione@azzoaglio.it

“Poter tornare a vivere in presenza momenti tradizionali come il rituale dello scambio degli auguri è già di per sé qualcosa di particolarmente emozionante – commenta Erica Azzoaglio, presidente dell’omonimo Banco -. Poterlo fare sulle note dell’Ensemble ‘Coro’naria’ in un luogo simbolo di Ceva a cui tutti i cebani sono fortemente legati, come il Teatro Marenco, rende tutto ancora più magico. Le tradizioni sono la migliore espressione di un territorio perché ne mantengono viva la memoria, a noi sta il dovere e il compito di preservarle, anche e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà come quello che stiamo ancora vivendo e, speriamo, ci saremo presto messi alle spalle”.

L’ensemble vocale “Coro’naria” fa parte dell’associazione Scuola Materna “Coniugi Autretti” di Cuneo e svolge la sua attività artistica in ambito benefico. Nato nel 2019 da una costola del coro parrocchiale di San Rocco Castagnaretta, è guidato dai maestri Francesca Lecca e Bruno Sorba e può vantare sia un repertorio sacro in italiano, inglese, tedesco e latino, sia un repertorio pop, rock, gospel e blues di brani contemporanei e classici, nazionali ed internazionali debitamente arrangiati per un assieme vocale.