Prima giornata di Sport e Benessere a Pian Munè Paesana

Pian Munè, in collaborazione con il centro benessere Resort Monviso di Sanfront, organizza la prima giornata di Sport e Benessere.

Si comincia al mattino, con ritrovo alle ore 9.30/10 al Rifugio Pian Munè per partire con una ciaspolata lungo gli itinerari innevati di Pian Munè, attraversando la pineta e l’antica borgata di Pian Croesio.

In un’ora e mezza si arriverà in quota, dove la Baita accoglierà i camminatori nel suo chiosco esterno per un pranzo tipico con panorama sulla conca a base di antipasto, polenta, dolce e acqua.

La ciaspolata sarà accompagnata dalle guide naturalistiche dell’Associazione Vesulus, per conoscere anche curiosità e informazioni interessanti sul panorama e la natura che ci circonda.

Al pomeriggio il Resort Monviso accoglierà i partecipanti nell’accogliente centro benessere che offre una piscina con idromassaggio, saune e bagno turco, percorso kneipp e doccia emozionale.

Si trascorrerà al centro 1 ora con orario a scelta tra le 14.30, le 15.30 e le 16.30 per una giornata rigenerante e indimenticabile...

Il prezzo a partecipante è di 40 euro e comprende ciaspolata con guida, pranzo al chiosco, ingresso al centro benessere.

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè è a disposizione via mail all’indirizzo info@pianmune.it o via messaggio whatsapp al numero 3286925406.