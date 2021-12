Oggi pomeriggio a Cervasca si parla di giardini

L'associazione Vivere Cervasca organizza per oggi domenica 5 dicembre (alle ore 16, nel salone comunale polivalente in piazza Bernardi) la presentazione del libro "Vite in giardino", di Fabrizio Pellegrino, edito da Nerosubianco.

Il libro presenta 11 figure di "giardinieri" e i loro giardini, dislocati in vari paesi della provincia, tra cui uno a Cervasca e uno a Vignolo, rispettivamente di Laura Griglio e Giancarlo Giordana. Un'immersione nella bellezza, illustrata con immagini e racconti, con la collaborazione di Cristina Bersani e Giulia Battistino.

A tutti i partecipanti verrà dato un piccolo omaggio. Un’occasione per regalare un bel libro agli amici per Natale, che racconta l’incontro dell’autore con persone che hanno dedicato al giardino molta passione, molta energia e che ne hanno avuto come ricompensa il dono di provare l’emozione più grande, quella dell’uomo che sfiora il divino, creando.

Undici storie di vita in giardino, undici giardini raccontati dai loro creatori, dislocati in diverse parti della provincia di Cuneo: Savigliano, Cavallermaggiore, Fossano, Chiusa Pesio, Dronero, Vignolo, Cervasca, Cuneo, Bra, Costigliole Saluzzo. Il libro non è un testo di botanica, né un manuale di giardinaggio: è, piuttosto, un invito a scoprire la bellezza di vivere in giardino.

Non importa la dimensione del pezzo di terra: si può vivere il giardino anche su un terrazzo, su un balcone, curando delle piante in vaso. Importa soltanto il desiderio di creare bellezza interagendo con la natura, per stare bene con se stessi e con il mondo.