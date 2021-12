Il Lions Club Mondovì Monregalese incontra il designer Giorgetto Giugiaro

Serata del Lions Club Mondovì Monregalese con il designer Giorgetto Giugiaro, sul tema "Curiosità e aneddoti al lato dei progetti".

Il presidente Sergio Zavattero ha introdotto il meeting evidenziando: "Abbiamo il grande onore di avere con noi un designer di fama mondiale, il cavalier Giorgetto Giugiaro, nato nel nostro territorio, a Garessio.

A Giugiaro sono state conferite sette lauree honoris causa, tre in design e quattro in architettura, e cinque Compasso d’Oro assegnati dall’ADI, Associazione per il Disegno Industriale.

Nel 1999 viene nominato Car Designer del Secolo a Las Vegas e insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro a Roma. Nel novembre 2016 è stato insignito del premio alla carriera nell'ambito degli award Design Europa, manifestazione organizzata dall'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)”.

Nella serata era inoltre presente il calciatore Giorgio Puia, che dal 1962 giocò nella Nazionale italiana e nel club granata.

Nel meeting Giugiaro ha illustrato aneddoti e curiosità relativi ai principali progetti realizzati negli anni della sua ricca carriera professionale e le prospettive presenti e future, evidenziando che fondamentale è proporre delle forme che possano soddisfare: noi assimiliamo tutto ciò che vediamo e poi sviluppiamo ciò che è entrato nella nostra mente con la creatività.

Nel 1968 Giugiaro fonda una società di servizi per l’industria dell'automobile, l'Italdesign. Con questo marchio disegna oltre 200 modelli, entrati in produzione per un totale di oltre 60 milioni di auto e diversi prototipi sperimentali di ricerca. Sono suoi i disegni delle vetture Volkswagen degli anni '70, tra cui la Golf. Per il Gruppo Fiat ha creato best seller storici, quali le Lancia Delta, Thema, le Fiat Panda, Uno, Croma, Punto e Grande Punto, ha sviluppato progetti importanti come le Maserati Coupé e Spyder, le Alfa Romeo 159, 159 SportWagon e Brera.

Nel 1981 Giugiaro crea una Business Unit di Industrial Design (Giugiaro Design) e nel 1995 fonda la Giugiaro Architettura.

A fine 2015 fonda con il figlio Fabrizio GFG Style, società indipendente dedicata allo sviluppo di progetti nel campo del design dell’automobile, continuando ad utilizzare il metodo stilistico e funzionale della famiglia. Il primo progetto della GFG Style è stata la supercar elettrica Ren da 1287 cavalli per la start-up cinese Techrules.