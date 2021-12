5 consigli per le scommesse sportive da principianti a giocatori esperti

Guarda i consigli che gli scommettitori esperti hanno per i principianti.

Come in ogni professione, i principianti hanno molto da imparare da quelli esperti. Con le scommesse sportive, lavoro che si è consolidato in Italia negli ultimi anni e che ha mosso sempre più soldi, non è diverso. Quindi, abbiamo preparato una guida con 5 consigli gratuiti sulle scommesse sportive che gli scommettitori professionisti che scommettono su siti come 20Bet danno a coloro che sono appena agli inizi.

I migliori consigli per chi inizia a scommettere

I suggerimenti che porteremo in questo articolo sono di base, ma estremamente importanti per i profani per iniziare a comprendere meglio il funzionamento del mondo delle scommesse, nonché i mercati alternativi presenti nei siti di scommesse online e l'istituzione di metodi redditizi. Guarda cosa hanno da dirti gli scommettitori esperti:

Vedi le scommesse come un investimento

Un errore molto comune per chi si avvicina al mondo delle scommesse è immaginare di arricchirsi da un giorno all'altro, dopo aver sentito storie di scommettitori che hanno centrato un multiplo con quote gigantesche e vinto un vero jackpot. Tuttavia, questi casi sono estremamente rari e non dovrebbero essere considerati una regola.

È essenziale che i giocatori alle prime armi vedano l'attività come un investimento. Cioè, avrà un ritorno, ma dipende dalle presenze perché il ritorno sia alto. Il pensiero deve essere sempre a lungo termine. Se continui a cercare di ottenere quote elevate, la possibilità di accumulare un'enorme serie di sconfitte è molto alta, il che può farti perdere tutti i soldi nel tuo bankroll.

l'ideale è puntare su scommesse con quote intorno a 1.8. Il valore rappresenta ipotesi sicure e consente un margine di profitto dell'80% su ciascuna ipotesi. Anche se il tuo bankroll è basso, segui questo schema e non disperare di un'accelerazione improvvisa.

Scommetti sempre con ragione

Sarai sicuramente tentato di scommettere sulla tua squadra del cuore, dopotutto, devi immaginare di sapere tutto della squadra, considerando che guardi ogni partita. Tuttavia, le statistiche che sono fondamentali alla base delle scommesse non sono sempre visibili ad occhio nudo.

Pertanto, scommetti sempre con ragione. Vai su un sito di statistiche e impara a leggere i dati e ad usarli a tuo vantaggio. Nel tempo, man mano che acquisisci esperienza, imparerai a vedere gli schemi seguiti dalle squadre che ti consentono di prevedere scommesse con un alto tasso di successo.

Avere obiettivi quotidiani

Come buon investimento, la tua attività di giocatore d'azzardo dovrebbe avere obiettivi di profitto giornalieri. Quando ottieni ciò che avevi pianificato, l'ideale è smettere di scommettere, riposare e tornare solo il giorno successivo.

Oltre a un obiettivo di profitto, devi anche avere un limite di perdita. Tutti i giocatori hanno brutte giornate. Ma tra i principianti, è comune cercare di recuperare la perdita nelle scommesse con quote elevate. Questa disperazione non farà che aumentare il buco in banca, rendendo la situazione irreversibile.

Concentrati su ciò che capisci

Se segui molto il calcio e comprendi lo sport, concentrati sulle scommesse sul calcio. I principianti perdono rapidamente di vista ciò in cui sono esperti a causa di una marea di consigli sulle scommesse da tutte le parti. In questo modo, è comune vedere persone che offrono metodi estremamente redditizi nelle scommesse su sport virtuali, corse di cavalli, e-sport, tra le altre modalità meno conosciute.

Tuttavia, la tua mancanza di conoscenza in questi sport ti renderà incapace di discernere se i consigli sportivi sono davvero buoni o se la persona che afferma di essere un esperto sta ingannando i principianti. Quindi, non perdere mai la concentrazione sullo sport che conosci.

Non scommettere mai su troppi giochi contemporaneamente

Per un migliore controllo del bankroll, dovresti scommettere su alcuni giochi durante il giorno. Chi scommette troppo allo stesso tempo perde rapidamente la concentrazione. Inoltre, le scommesse simultanee possono generare un'enorme perdita in caso di perdite consecutive, il che rende difficile il recupero.

Quindi, rilassati e registra le tue scommesse solo su quelle partite che hai precedentemente diviso dopo aver analizzato le statistiche.