Ad Alba animali selvatici in città: in strada Vedetta trovata una volpe presumibilmente avvelenata

La sensibilità verso gli animali dovrebbe essere come quella verso gli esseri umani. Questo per certe persone sembra solo a parole… Ci è stato segnalato che pochi giorni fa è stata trovata una volpe morta davanti ad un condominio in strada Vedetta ad Alba. L’animale si aggirava da qualche giorno in zona, come testimoniano le foto scattate da una signora che abita proprio lì. La stessa donna ha trovato l’animale senza vita e, vicino ai cassonetti, granuli di veleno, che potrebbero essere mangiati da altri animali, anche domestici.

Presumibilmente la volpe ha ingerito il finto cibo, perdendo poi la vita. Un gesto deprecabile e soprattutto punibile anche penalmente. Abbiamo chiesto il parere di Giovanni Ercole, veterinario dell’AslCn2 di Alba che invita i cittadini a rivolgersi immediatamente al servizio: «Mi dispiace molto per la morte della volpe, venuta a mancare in questo modo. Non ci sono giunte segnalazioni in merito e, in generale, invito le persone sensibili come si è dimostrata questa signora, ad avvisarci subito in caso di avvistamenti. Solo in questo modo si possono salvare animali selvatici. Ricordo che chi fa del male sia ad animali domestici che a quelli selvatici, è perseguibile anche penalmente.

Invito pertanto a contattarci ai seguenti recapiti: veterinario.bra@aslcn2.it

veterinario.alba@aslcn2.it

0173/316214-215 (Sede di Alba)

0172/420293 (Sede di Bra)

Siamo reperibili h24 e 7su7 giorni».