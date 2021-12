Ceva si prepara alle feste con la "Corri con-tro Babbo Natale"

La corsa verso il Natale è ormai inarrestabile ed anche Ceva si prepara ad essere invasa dalla marea dei runner rosso-vestiti.

L'appuntamento è per domenica 12 dicembre dalle 14.30, per le iscrizioni, in piazza Vittorio Emanuele II (piazza del Comune), con "Corri con-tro Babbo Natale", e partenza alle 15.30.

Potranno anche essere effettuate le preiscrizioni sulla pagina Faceboook dell’evento. I primi trecento iscritti riceveranno in regalo maglietta e cappello natalizi ed un ricco pacco gara offerti da organizzatori e sponsor.

L'edizione di quest'anno è curata dall'Ascom di Ceva, all'interno del calendario del Dicembre Cebano, in collaborazione con il Comune di Ceva ed alcune associazioni di Ceva, ma non solo: Atletica Mondovì (polo di Ceva), GSD Valle Tanaro, Sci Club Ceva, Gli Aquiloni, Ceva nella Storia, AIB, Federazione Nazionale Cuochi, F. O. A. M. Club, Aido ed Avis. Il percorso si svilupperà su un anello di 2.3 chilometri nella città con partenza ed arrivo nella piazza del Comune, da effettuare una volta per i piccoli e per chi passeggerà e tre volte per grandi e runner.

Non sarà una gara vera e propria, anche se non mancheranno le sorprese per chi riuscirà a battere sul tempo i personaggi del Natale che quest'anno hanno deciso di farsi una corsetta a Ceva. Sarà l'occasione per vivere l'apertura del periodo natalizio all'aria aperta, di cui si sente il bisogno in questo periodo, attraverso una camminata/corsa a passo libero aperta a tutti, da 0 a 99 anni, che sia la prima corsa o che si abbiano già centinaia di chilometri nelle gambe. Durante il pomeriggio, penseranno a vivacizzare la giornata, per i più piccoli le attività di “baby dance” e “trucca bimbi”, e per tutti ci saranno la musica di DJ NICOLO’ e le automobili americane disponibili per caratteristiche foto. All'arrivo si troveranno gli stand con Cioccolata Calda, Vin Brûlé, Crostata, Panettone e Bugie. Il costo del biglietto sarà 8 euro per gli adulti ed 1 euro per bambini e ragazzi fino alla quinta superiore.