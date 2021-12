“Slot”: il fascino del gioco d’azzardo al Politeama di Bra

Lo spettro del gioco d’azzardo, con il suo fascino ipnotico, le emozioni forti e quella speranza di un guadagno facile legato ad un possibile cambiamento di vita, nasconde invece una patologia, un fenomeno compulsivo che si trasforma in una vera drammaticità con ripercussioni anche sulla famiglia e sulla comunità. Questa delicata tematica è al centro di “Slot”, il nuovo spettacolo del cartellone 2021-2022 che andrà in scena al teatro Politeama Boglione di Bra martedì 14 dicembre 2021 (sold out). La commedia, scritta e diretta da Luca De Bei, vede come protagonisti Paola Quattrini, Paola Barale e Mauro Conte.

Slot è una commedia attualissima e profonda, che racconta le insidie del gioco e le sue esche preferite: persone fragili, che non riescono ad accettare la solitudine, il tempo che passa e i rapporti che cambiano. Il personaggio interpretato dalla bravissima Paola Quattrini cade nel tranello, convinta, come spesso accade in tali situazioni, di avere ancora la sua vita sotto controllo, mentre in realtà è già preda di un mostro che non lascia scampo.

Lo spettacolo di Luca De Bei, però, non è solo riflessione, ma anche divertimento e dialoghi frizzanti, affidati alla bravura di tre interpreti molto affiatati, che facilmente entrano nel cuore degli spettatori con la loro riconoscibile umanità.

Il sipario si alza alle 21. I biglietti per lo spettacolo sono esauriti, è però possibile acquistare i tagliandi per gli altri appuntamenti in cartellone (l’elenco completo su www.turismoinbra.it ) il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19 presso il botteghino del teatro, in piazza Carlo Alberto, nei punti vendita convenzionati con Piemonte Ticket oppure on line, sul sito www.piemonteticket.it . Il biglietto singolo costa 20 euro, ridotto a 18 per over 65, under 26 e soci Ascom.

Il prossimo appuntamento a teatro è previsto per il 30 dicembre, quando l’operetta “Sul bel Danubio Blu” regalerà agli spettatori le magiche atmosfere viennesi (spettacolo fuori abbonamento). Maggiori informazioni presso l’Ufficio cultura turismo e manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, o chiamando lo 0172.430185.