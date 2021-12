A Briga Alta nasce la Comunità Custode di biodiversità "Pascoli Valle Tanaro - Carnino"

Obiettivo della comunità preservare e valorizzare i pascoli del territorio e le "piore" ossia il Prunus brigantina.

Per fare questo servirà un censimento degli esemplari della specie attualmente presenti e la successiva raccolta dei frutti che verranno poi trasformate in prodotti come marmellate, liquori, etc.

"Una soddisfazione aver potuto ospitare questo momento nel rinnovato municipio" - commenta il sindaco di Briga Alta, Federica Lanteri - "questo è un passo davvero importante per la tutela delle peculiarità del nostro territorio".