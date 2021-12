A Savigliano, un uomo e il suo cane passano le notti nel parcheggio dell'ospedale: "Aiutiamolo, rischia la vita!"

Il Natale, si sa, è per antonomasia il tempo della solidarietà. Ed è proprio in questo spirito che ci scrive un lettore – che preferisce rimanere anonimo - segnalandoci la presenza, nel parcheggio dell’ospedale di Savigliano, di un uomo che con il suo cane “Ercolino” dorme ogni sera nella propria automobile.



Una persona “educata e con seri problemi di salute, che da mesi ormai versa in queste condizioni”, come racconta il lettore, che ogni mattina lascia la zona dell’ospedale per poi farvi ritorno in serata e che si affida ai volontari della San Vincenzo – ai quali il lettore ha anche segnalato la situazione – per consumare pranzo.



Nella mattinata di ieri (9 dicembre) la polizia Municipale di Savigliano ha effettuato un sopralluogo per sincerarsi della situazione ed eventualmente portare soccorso alla persona, ma non ha trovato alcuna macchina parcheggiata con persone all’interno: come segnalato dal lettore, infatti, l’uomo lascia la zona nella maggior parte della giornata.



"Ma le istituzioni dove sono? E difficile trovare una sistemazione a lui e al suo cagnolino? Siamo a dicembre, la situazione si poteva risolvere già a settembre quando l'ho segnalata – scrive ancora il nostro lettore - . Domattina gli porterò, come quasi tutti i giorni faccio, un the caldo".