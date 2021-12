Compie 20 anni "Bicingiro", l'associazione pioneristica nella promozione della mobilità dolce

Era il 9 marzo del 2001 quando, a seguito di una riunione in un'aula del Liceo Peano di di Cuneo, nacque l'associazione Bicingiro. L'idea partì dal professore Aldo Tichy insieme ad altri quattro docenti, non nuovi al coinvolgimento delle scolaresche all'utilizzo della bici.



Già a partire dai primi anni '90, infatti, organizzava escursioni cicloturistiche con i suoi alunni, che addirittura portarono diverse classi al parlamento di Strasburgo pedalando dal capoluogo della Granda.



Dieci anni dopo arrivò l'idea di fondare un'associazione che in pochi anni uscì fuori dai perimetri scolastici e si trasformò in un gruppo di adulti appassionati che arriva oggi a contare oltre 200 iscritti. Iscritti che condividono in toto le finalità associative, quelle dell'uso bicicletta inteso come mezzo di partecipazione sociale elevazione morale e benessere psicofisico e di conoscenza del territorio, delle sue peculiarità naturalistiche, storiche e artistiche.

Finalità "pionieristiche", come le ha definite l'assessora allo sport del comune di Cuneo Cristina Clerico durante la celebrazione del ventennale nella Sala d'Onore del comune. "Oggi sappiamo quanto la mobilità dolce della bicicletta faccia bene ai territori, soprattutto in luoghi come il nostro che sono fatti per essere pedalati.



L’associazione negli anni ha portato a proporre numerose uscite guidate sul territorio su strade non trafficate, in luoghi di interesse culturale e storico.

In seguito all’adesione nel 2008 alla FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Bicingiro è diventata interlocutrice con le amministrazioni per la mobilità sostenibile in bicicletta.

"Bicingiro è un pungolo costante e un aiuto fondamentale per le associazioni - ha affermato l'assessore alla Mobilità di Cuneo Davide Dalmasso - Conservo le preziose mail del professor Tichy, grande conoscitore dei percorsi ciclistici nel nostro comune. E' anche grazie a questa collaborazione che negli ultimi anni abbiamo mappato diversi di percorsi cicloturistici, abbiamo cercato di incentivare la mobilità dolce incentivando l'utilizzo della bicicletta per andare al lavoro con 200 bonifici partiti dal comune destinati agli utilizzatori dei mezzi a pedali nella quotidianità. Siamo passati dai 3 ai 4 bike smile della Fiab. Questi obiettivi non si raggiungono senza l'aiuto di chi con la bici ci lavora tutti i giorni."



"Orgogliosa di essere tesserata dal 2003 - ha espresso parole di riconoscimento l'assessora alla Scuola Franca Giordano - L'importanza di questa proposta è stata quella di avvicinare l'utilizzo della bicicletta al mondo della scuola in anni in cui ancora non si parlava di mobilità sostenibile. Una bella iniziativa consolidatasi negli anni e che propone stili di vita importanti e che ci portano a vivere meglio."

Durante la presentazione nella Sala d'Onore del comune sono state raccontate le varie tappe dell'associazione dai 12 anni di presidenza del professor Tichy agli 8 anni condotti da Laura Vinaj. E del futuro dal neo eletto Riccardo Serra, ex preside e tra i fondatori di Bicingiro, con le nuove proposte per le prossime uscite.

Per maggiori informazioni sulle attività dell'associazione visita il sito https://bicingirocuneo.com/