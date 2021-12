Domani a Limone la sfilata con le fiaccole dei maestri di sci

Sabato 11 dicembre 2021 Limone ospiterà la sfilata dei maestri di sci, che percorreranno le vie del paese illuminandole al loro passaggio con fiaccole elettriche.

Dopo l'accensione del grande albero di Natale in diretta streaming con la città di Cuneo e con i paesi della Valle Roya, avvenuta ieri mercoledì 8 dicembre 2021 nell'ambito della manifestazione Illuminatale, il centro storico limonese si prepara ad accogliere nel weekend un altro appuntamento scenografico.

A partire dalle 18.30 sfilerà il serpentone, che scenderà lungo via XX Settembre per giungere in Piazza del Municipio, dove è prevista animazione con intrattenimento musicale.

Limone, insieme ai Comuni francesi colpiti dall’alluvione dell'ottobre 2020, ha inaugurato Illuminatale ieri pomeriggio con una festa in piazza del Municipio, culminata con la calata dei Babbi Natale dal campanile della Chiesa parrocchiale, le cui immagini verranno proiettate sul ledwall installato a Cuneo per tutta la durata della manifestazione, fino al 6 gennaio 2022.

“Ringraziamo l’Associazione Comitato Cuneo Illuminata per averci coinvolti in questo progetto e i Comuni di Tenda, La Brigue, Saorge e Breil che, insieme a Limone, hanno aderito a Illuminatale, accendendo ieri in contemporanea le luci natalizie come simbolo della ripartenza dopo il disastro ambientale dello scorso anno” commentano dall'Amministrazione comunale –. Un ringraziamento particolare va anche agli operatori del soccorso alpino della stazione di Limone per essersi prestati alla discesa dal campanile e alla Croce Rossa locale per la distribuzione di cioccolata calda e vin brûlé a tutti i presenti”.