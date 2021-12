A Paesana ci si “prepara al Natale” insieme ai Giovani della Croce rossa

C’è ancora tempo per iscriversi a “Prepariamoci al Natale”, l’edizione zero dell’iniziativa lanciata quest’anno dal Gruppo giovani della Croce rossa di Paesana, in programma domani, domenica 12 dicembre 2021.

Nella sala incontri di Paesana, a partire dalle 14 e sino alle 17.30, i Giovani CRI, guidati da Martina Rossa, proporranno un pomeriggio dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni, con giochi a tema, creazione di addobbi natalizi, delle letterine per Babbo Natale. Sono previsti anche attività “truccabimbi”, balli di gruppo e la merenda finale, offerta grazie alla partnership con VM Fruit e Azienda montana Achillea.

Per iscriversi e prenotare i bambini all’attività di domani, è possibile conttatare i numeri 3484206566 (Martina) o 3389823302 (Silvana).

AL VIA UN NUOVO CORSO PER VOLONTARI CRI

Al tempo stesso, le sedi di Croce rossa di Barge e Paesana presenteranno alla popolazione il nuovo corso per aspiranti volontari CRI, che partirà a gennaio 2022.

Sono previste due serate informative, una a Barge e una a Paesana, durante le quali il direttore del corso spiegherà, a chi volesse saperne di più, dettagli e durata delle lezioni, prima di procedere con un’eventuale iscrizione.

Verranno illustrate anche le diverse opportunità di servizio che si apriranno una volta terminata questa fase di formazione e gli “step” successivi al corso di accesso alla Croce rossa.

L’appuntamento, a Barge, è per lunedì 13 dicembre, alle ore 20.30, presso l’Alter Hotel di Barge, in piazza Stazione 1. La sera successiva, martedì 14 dicembre, appuntamento a Paesana, in via Erasca, 14 presso la sede di Croce rossa.

L’ingresso è libero; sarà necessario esibire il green pass. Al termine della serata sarà possibile, per chi lo desidera, procedere con l’iscrizione, che tuttavia potrà essere sottoscritta anche autonomamente nei giorni successivi, secondo le modalità che verranno illustrate.

La serata ha lo scopo di chiarire meglio i meccanismi formativi ed operativi della Croce rossa, spesso non così conosciuti e causa di dubbi e titubanze tra i possibili interessati.