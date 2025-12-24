Natale in provincia di Cuneo: un territorio che si accende di tradizione e spettacolo

Per i giorni di Vigilia, Natale e Santo Stefano in provincia di Cuneo, gli eventi sono numerosi, soprattutto legati alle rappresentazioni dei presepi viventi.

Concerti, fiaccolate, escursioni, spettacoli e mostre completano le possibilità di passare momenti di svago e serenità durante le feste.

Per i numerosi presepi artistici o meccanici esposti nel periodo occorre consultare il sito https://www.presepiviventi.it/Cuneo

Si consiglia sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo che potrebbero cambiare le date degli eventi all’aperto.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it



***

CUNEO: PIPPI A TEATRO

Venerdì 26 dicembre, alle ore 20.30, appuntamento al teatro Toselli di Cuneo con lo spettacolo “Pippi Calzelunghe”, portato in scena da Fondazione AIDA. Lo spettacolo narra le vicende di Pippi, una bambina assolutamente fuori dagli schemi e dei sui amici attraverso i suoi occhi sbarazzini e spensierati. Evento gratuito su prenotazione. Info: https://crcinnova.it/

CUNEO: IL BOSCO DELLE STORIE

Venerdì 26 dicembre, dalle 16 alle 18, spettacolo teatrale dal titolo "Il bosco delle storie - Racconto di Natale", presso l'Officina Santachiara ex chiesa di Santa Chiara, via Savigliano. Un’avventura per grandi e piccini, ricca di coraggio, amicizia e magia. Info: 339 12 77 798.

CUNEO: LA GALLERIA BORGHESE: DA RAFFAELLO A BERNINI

Nei giorni delle feste natalizie, aperture speciali presso il Complesso Monumentale di San Francesco, per la visita si diciannove capolavori provenienti dalla Galleria Borghese. Visto il grande interesse del pubblico, durante le Feste il calendario di visite guidate gratuite si arricchisce di nuovi appuntamenti per scoprire da vicino curiosità e storia degli artisti e delle opere esposte. Ingresso libero e gratuito. Info: https://fondazionecrc.it/

***

ALBA: MOSTRA DEI PRESEPI

Nei giorni 24, 25, 26 dicembre, nella Chiesa di San Giuseppe, in Via Vernazza 6, sarà visitabile la XXV Mostra dei Presepi in orario 14.30 - 17.30. Info: 0173/215918.

ALBA: SCULTURA DI GHIACCIO

Mercoledì 24 dicembre, nel pomeriggio in Piazza Risorgimento verrà realizzata una scultura di ghiaccio a tema natalizio realizzata da Mario Amegee, tre volte campione del mondo.

ALBA: CALCO DELLA PIETÀ

Nei giorni 24, 25 e 26 dicembre, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

***

BAGNASCO: PRESEPE VIVENTE

Mercoledì 24 e venerdì 26 dicembre avrà luogo il Presepe Vivente con apertura porte alle 19.30 e inizio alle ore 21.

***

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Per le numerose mostre in corso a Bene Vagienna consultare il sito https://www.amicidibene.it/ per orari nel periodo natalizio

***

BRA - BANDITO: PRESEPE VIVENTE

Mercoledì 24 dicembre, dalle ore 20.30 alle ore 22.45 e venerdì 26 dicembre, dalle 15 alle 18.30, presso cortili e chiostro della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine, si potrà visitare la rappresentazione della Natività a cura del Comitato Frazione di Bandito.

BRA: PRESEPIANDO

Nei giorni 24, 25 e 26 dicembre sarà visitabile l’esposizione di presepi presso i Giardini della Rocca a Bra. Tutti possono portare i loro presepi per celebrare insieme i valori di creatività, comunità e solidarietà. Info: 335 56 02 228.

***

BUSCA: SBAM!

Venerdì 26 dicembre “Vivere il convento di notte”, attività collaterale al biglietto della mostra.

Il ritrovo è previsto in Casa Francotto alle ore 17, a cui seguirà la visita guidata all’interno della rassegna espositiva. Successivamente ci si sposterà all’ex convento dei frati cappuccini per una visita all’interno del suo chiostro, della sua biblioteca storica. Info: https://sbampopart.it/

***

CARAGLIO: ESCURSIONE NOTTURNA

Venerdì 26 dicembre, a partire dalle ore 18, presso il Filatoio di Caraglio, appuntamento con un'escursione notturna sulle montagne della Valle Grana alla scoperta di come gli astri vengono vissuti dagli uomini delle Alpi e da quelli di altre catene montuose nel mondo. Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: https://www.emotionalp.com/

***

CASTELMAGNO: FIACCOLATA

Mercoledì 24 dicembre, a Castelmagno, è organizzata una fiaccolata e concerto di strumenti tradizionali. La serata vedrà i suonatori e la gente partire in fiaccolata da Campomolino, per salire poi insieme fino al Colletto, dove alle 21.30 verrà celebrata una Messa cattolica nella Chiesa di Sant’Ambrogio. Ingresso libero. Info: https://www.occitamo.it/

***

CEVA: DICEMBRE CEBANO

Mercoledì 24 dicembre, alle ore 21 in Sala Borsi, Tradizionale Spettacolo di Natale. Info: 0174/721 623.

***

CRISSOLO - SERRE: PRESEPE VIVENTE

Mercoledì 24 dicembre dalle ore 22 rappresentazione del presepe vivente in frazione Serre di Crissolo. Info: https://www.presepiviventi.it/Cuneo/Crissolo/Presepe_Vivente_di_Crissolo.htm

***

DEMONTE: VISITE A PALAZZO BORELLI

Venerdì dicembre, alle 10.30 e alle 15.30, saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borelli. Info: 328 20 32 182.

***

ENVIE: PRESEPE NEL BOSCO

Venerdì 26 dicembre, dalle 14 visita pomeridiana con accompagnatori alla nuova edizione del "Presepe nel bosco" incastonato nella suggestiva cornice del Mombracco, con personaggi, sagome e piccole strutture capaci di emozionare grandi e piccini. Si consiglia di utilizzare scarponcini o calzature adeguate. Info: 340 64 39 131.

***

FOSSANO

Mercoledì 24 dicembre dalle ore 7 alle ore 17 in via Roma, nel cuore del suggestivo centro storico di Fossano, appuntamento con i mercati straordinari di Natale. Un’occasione per immergersi nello spirito delle feste con tante idee regalo.

***

MANGO: PRESEPE DI LUCI

Per tutto il periodo natalizio, dalle ore 17.30, verrà acceso il Presepe di Luce, con circa 80 sagome, raffiguranti i personaggi del presepe, installate su tutto il territorio e sulle colline, che illuminandosi contemporaneamente, creeranno un suggestivo percorso. Info: https://www.manganum.it/

***

MONDOVÌ: VERTIGO CHRISTMAS FESTIVAL

Venerdì 26 dicembre alle ore 16, presso lo Chapiteau Nice del Parco Europa, spettacolo “Tienimi che ti tengo” della compagnia CircoInRotta. Evento a pagamento. Info: https://www.blucinque.it/vertigo-christmas-festival-2025/

***

MONFORTE D’ALBA: ESCURSIONE SANTO STEFANO CON NOI

Venerdì 26 dicembre escursione “Santo Stefano con noi – A Sud di Monforte, la Balconata Panoramica sulle Alpi”. Info: https://terrealte.cn.it/

***

ORMEA: NATALE A ORMEA

Giovedì 25 dicembre, alle ore 21, presso la Sala Società Operaia si terrà il “Ballo di Natale”, a cura della Pro Loco di Ormea. Venerdì 26 dicembre ciaspolata a cura del “CAI sezione Ormea”. Info: 0174/392157.

***

PEVERAGNO: NATALE IN CONTRADA

Mercoledì 24 dicembre dalle ore 19.30 e venerdì 26 dicembre dalle ore 19, torna il magico periodo del Natale con "Natale in Contrada” Tradizionale rievocazione storica dei vecchi mestieri, presepe vivente per le vie del paese e degustazione di prodotti tipici. Le serate saranno accompagnate dallo spettacolo teatrale della Compagnia del Birùn. Inoltre il 26 dicembre il cielo si illuminerà con fuochi pirotecnici. Info: 347 79 26 842.

***

PIETRAPORZIO:LA FESTA DU TARLUC

Mercoledì 24 dicembre, a mezzanotte, presso la Chiesa dell’Assunta di Pontebernardo, Santa Messa della Vigilia di Natale con concerto di musica tradizionale occitana di Simonetta Baudino e Giuseppe Quattromini. Info: https://www.ecomuseopastorizia.it

***

PRAZZO - SAN MICHELE: PRESEPE VIVENTE

Mercoledì 24 dicembre, a partire dalle ore 21.30, a San Michele di Prazzo avrà luogo la tradizionale rappresentazione del presepe vivente della comunità della media e dell’alta valle Maira. L’evento si terrà da Borgata Villa a Borgata Chiesa con ritrovo alle 21.30 e partenza alle 22. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it

PRAZZO - USSOLO: MUSICA OCCITANA A SANTO STEFANO

Venerdì 26 dicembre, a Ussolo, frazione di Prazzo, sarà organizzato un pomeriggio all'insegna della musica occitana e di un laboratorio tipografico. Appuntamento dalle 15.30 e alle 18.30 con la musica occitana del gruppo "Lou Soubiol". Info: https://rifugiolacarlina.com/

***

RACCONIGI: NATALE A RACCONIGI

Per gli eventi di “Natale a Racconigi” consultare il sito https://www.visitracconigi.com/ per gli orari.

***

ROBILANTE: NATALE IN OCCITANIA

Venerdì 26 dicembre, alle ore 21, presso la sala ex Confraternita di Robilante, ci sarà un concerto di Natale. 2 voci accompagnate dal suono della ghironda, dell'organetto, del flauto, delle mandole e del mandolino per riprendere le tipiche musiche della tradizione occitana. Ingresso libero. Info: https://www.comune.robilante.cn.it/

***

ROCCAFORTE - PREA: PRESEPE VIVENTE

Mercoledì 24 e venerdì 26 dicembre, 43ª edizione del presepe vivente, a partire dalle ore 20.30. Il costo del biglietto è di 6€, bambini fino ai 10 anni gratuito. Prenotazione non necessaria. Navetta gratuita. Info: https://www.circoloacliamicidiprea.it/

***

SALUZZO:LA MAGIA DEL NATALE

Venerdì 26 dicembre alle ore 15 e ore 16, MuSa – Musei Saluzzo propone la visita guidata tematica "La magia del Natale": un percorso alla ricerca delle più suggestive rappresentazioni della Natività all’interno del Museo Civico Casa Cavassa, considerata uno degli esempi più belli di dimora nobiliare di epoca rinascimentale del Piemonte. Info: https://visitsaluzzo.it/

***

SANFRONT: RIEVOCAZIONE NATIVITÀ

Mercoledì 24 dicembre, dalle 21.30, viene riproposta la tradizionale rievocazione storica della natività di Gesù, tra le vie del centro storico: da via Mazzini (parallela alla centrale piazza Statuto) fino a piazza XXIV Maggio e piazza Ferrero. Le comparse e i personaggi degli antichi mestieri prepareranno frittelle, vin brulé, castagne e dolci tipici locali, da distribuire ai visitatori durante l'evento. Ad allietare la serata ci saranno i canti dei gruppi itineranti "J amis del Cher” e “Il piccolo cantiere”, e i balli occitani animati da "Balerin del bal Vej". Info: 0175/948119.

***

TORRE MONDOVÌ: PRESEPE VIVENTE

Mercoledì 24 dicembre, lungo le suggestive vie del rione Piazza, si terrà la 14ª edizione del Presepe vivente. Ci saranno i Balacanta, gli Zampognari, a seguire la Messa di mezzanotte. Presso la Confraternita dei Disciplinanti sarà visitabile l'esposizione dei Presepi Dal Mondo dell'Associazione L'Aquilone e del Presepe della scuola dell'infanzia di Torre Mondovì, oltre alla mostra fotografica di Lorenzo Avico "I Volti di un paese". Info: 331 29 24 094.

***

VALGRANA: PRESEPE VIVENTE