"La carne non è tutta uguale, crediamo nel bue grasso": a Carrù la presentazione della 111^ Fiera del Bue Grasso [GALLERY E VIDEO]

Un ritorno alle origini ha rappresentato la presentazione della 111esima edizione della Fiera del Bue Grasso di Carrù - che nel 2021 diventa nazionale - , tenutasi oggi (11 dicembre) nell'azienda agricola Giovanni Rocca.



La fiera è in programma per giovedì 16 dicembre (anche qui un ritorno alla data più prossima alle festività natalizie).



Presenti - oltre all'allevatore padrone di casa - il sindaco Nicola Schellino, Sebastiano Gallo del Consorzio per la tutela, valorizzazione e la promozione del Bue Grasso, il consigliere regionale Pietro Danna, il presidente dell'ATL Mauro Bernardi, Domenico Massimino di BAM e Guido Groppo di Coalvi. Rappresentate anche la Fondazione CRC e la Pro Loco, portati i saluti del governatore piemontese Alberto Cirio e dell'ANABORAPI.





