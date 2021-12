Natale al Museo Civico di Cuneo con tante novità

Il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo vi propone suggestive novità che allieteranno la visita alle collezioni nel periodo delle Feste Natalizie.

Nella sezione etnografica del percorso museale, entro un nuovo espositore appositamente studiato, si potranno ammirare i preziosi vasi e i medicamenti tradizionali della farmacopea antica. Una delle raccolte storiche e più misteriose delle collezioni civiche è stata valorizzata da un nuovo allestimento, cui fanno da cornice due gigantografie su tende serigrafate con immagini del museo degli Anni Trenta.

Inoltre, per tutto il primo piano del Museo, all’interno delle vetrine che ospitano gli strumenti, le bambole e gli accessori della tradizione, resteranno visibili fino al 6 gennaio numerosi presepi artistici e giunti a far parte del patrimonio civico, grazie alla donazione dei fratelli Mirella e Giandomenico Varallo.

Si tratta di una collezione unica di presepi di area piemontese, raccolti dalla madre dei donatori, Edda Bertone Varallo, dalla seconda metà del XX secolo in poi (circa 250 pezzi). La raccolta nasce dalla passione della collezionista per le rappresentazioni della Sacra Natività composta da pezzi unici. Si osservano perciò presepi curiosi, realizzati con materiali differenti: vetro, carta, plastica, pietre, ceramica, legno, ebano, o posizionati in luoghi insoliti come zucche, scatole di sardine, libr, campane di vetro. La raccolta è stata donata al Museo Civico per essere esposta, non in forma permanente, ma in parte o in tutto, in occasione delle Festività o per singoli eventi, e per fungere da spunto creativo per le tante attività didattiche che l’istituzione culturale svolge, rivolte a bambini, famiglie, adulti, anziani e persone diversamente abili.

"Continuiamo il percorso di riallestimento e di valorizzazione del Museo rendendo più moderna e facilmente fruibile la collezione etnografica della farmacopea antica, e rendiamo ancor più natalizia la visita al Civico grazie ad una ricca donazione di presepi artistici. L’istituzione museale civica è in continua evoluzione e viva, per fidelizzare il proprio pubblico, espanderlo e stare al passo con il proprio tempo", afferma l’Assessora alla Cultura Cristina Clerico.





Ricordiamo gli orari di apertura del Complesso monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo:

- dal martedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30;

- la domenica, dalle 10.30 alle 18.30.

Oltre al museo, negli stessi giorni ed orari, è possibile visitare anche la mostra "Pittura in persona. La nuova Collezione della Fondazione CRC", organizzata dalla Fondazione CRC in collaborazione con il Castello di Rivoli - Museo di arte contemporanea.

In base alle disposizioni governative vigenti per accedere al museo è necessario esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità.

Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Il Complesso monumentale di San Francesco - Museo Civico di Cuneo è anche su facebook alla pagina: https://www.facebook.com/museocivicocuneo