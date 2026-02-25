Strade dell'Altipiano e delle frazioni, a Cuneo al via lavori di bitumatura per 600mila euro

Sono stati definiti i tratti stradali che saranno interessati dagli interventi di bitumatura delle strade comunali per un investimento complessivo di 600.000 euro, le somme previste a bilancio. Si tratta degli interventi che fanno parte delle risorse messe a disposizione nel 2025.
Sulla base delle richieste e delle segnalazioni dei Comitati di Quartiere e Frazione e di singoli cittadini, e alla luce di verifiche tecniche effettuate dal Servizio Infrastrutture del Settore Lavori Pubblici sull’intera rete viaria comunale, con una Direttiva approvata in Giunta il 12 febbraio scorso sono stati individuati i tratti prioritari sui quali intervenire, per migliorare la sicurezza stradale, garantire una migliore qualità della rete viaria urbana e ridurre il degrado del manto e i costi di manutenzione futura.
Gli interventi di rifacimento della pavimentazione riguarderanno sull’altipiano:
- Corso Nizza (dalla rotatoria est-ovest alla rotatoria con via Einaudi, rotatorie comprese)
- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo (da via Pertini alle case ATC)
- Via Porta di Mondovì (dall’ascensore Movicentro alla discesa del parcheggio)
- Via Cascina Colombaro (in continuità con l’intervento 2024)
- Rotatoria “Mercato delle Uve” (tra circonvallazione Nord, corso Marconi, SP422 e via Vecchia Stazione)
Nelle Frazioni saranno ripristinati i manti stradali in:
- Via Mombasiglia
- Via Torre Acceglio (tra via Tetto Ravot e via Castelletto Stura)
- Via Guido Martino (tra le due rotatorie in corrispondenza dell’Automobile Club)
- Via Gauteri (da via Bertoglio, verso Spinetta)
- Via Antica di Busca (dall’incrocio con via Rocca fino all’ufficio postale)
- Via Roero (da via Torre Roa alla rotatoria sulla SS20)
Ora si tratterà di predisporre i progetti esecutivi, per poi avviare le procedure per l’affidamento dei lavori che saranno realizzati tra l’estate e l’autunno 2026.
Si procederà, comunque, nei prossimi mesi a completare le bitumature già affidate nel corso del 2025 e a vigilare sui ripristini delle ditte operanti nella posa dei sottoservizi. Restano infatti da bitumare Via Cherasco (tratto tra via Castelletto Stura e piazzale fronte Chiesa), Via Castelletto Stura (tratto tra rotatoria Via Savona e via Carrù) e Via Matteo Campia (già via Torre Acceglio, tratto tra il pubblico parcheggio e via Margarita) a Madonna delle Grazie e in Via Villar San Costanzo (tratto tra Chiesa e Cimitero frazionale) a San Pietro del Gallo.
L’Amministrazione, attraverso la voce dell’Assessore ai lavori pubblici, conferma così il proprio impegno nella cura e nel miglioramento delle infrastrutture cittadine, con interventi mirati sulle tratte che presentano le maggiori criticità. Le bitumature sono tra gli interventi più costosi che una Amministrazione deve mettere a bilancio e sono al tempo stesso un aspetto di grande attenzione da parte dei cittadini e dei Comitati che giustamente segnalano e richiedono interventi. Le richieste e le sollecitazioni sono tutte raccolte e veicolate attraverso l’Assessore ai Comitati di Quartiere e Frazione: lo sforzo è di procedere con continuità, bilanciando le risorse disponibili con le esigenze.